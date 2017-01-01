Львівське сміття. У Садового було достатньо часу вирішити проблему

Тарас Чорновіл Журналіст, політичний діяч

Тарас Чорновіл

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міський голова Львова Андрій Садовий дуже добре розумів суть проблеми зі сміттям і способи її вирішення. Але за всі ці роки нічого так і не було зроблено.

Мав потребу перечитати пару передвиборчих програм Андрія Садового – мусив зробити певну вибірку різних тез у галицькому контексті. Але паралельно наскочив на кілька цікавих речей. Знаєте, у кого, можливо, вперше прозвучала теза про «особливий статус» певної адміністративно-територіальної одиниці? Саме так – у лідера «Самопомочі», яка тепер так жорстко проти навіть тіні тої ідеї воює.

Я пригадую одну програмну статтю ще з виборів 2000 року, коли ми йшли в одному окрузі (до речі, дуже толерантно – спогади про Андрія з того часу дуже позитивні). Але ту статтю є не відшукав. А от у програмі 2002 року про це дуже чітко: «Мета: законодавче закріплення спеціального статусу міста Львова – метрополійного центру Західної України, визначення його метрополійних функцій, джерел фінансування та набуття державних гарантій їх виконання».

Там жодної єресі: і в пропозиції, і в аргументах, у дальшому плані заходів усе логічно, доцільно і патріотично. Просто виникає закономірне питання: якщо ти сам був автором таких ідей, то чому піддаєш обструкції кожного, хто пробує розробити щось подібне?

А ще зачепило те, що практично всі обіцянки були лише словами: Андрій Іванович їх навіть і не старався виконувати. А жаль – ідеї в пана Андрія направду були цікаві й креативні...

Розумів Андрій Садовий ще тоді значимість проблеми відходів, знав та серйозно оцінював тоді й пізніше, але жодного разу не пробував хоч щось зробити... Ось цитата з програми 2002 року:

«4.5. Господарювання відходами

Чинна практика поводження з комунальними відходами відживає своє і фізично, і морально: вона стала економічно збитковою й екологічно небезпечною.

Мета: впровадження сучасної інтегральної системи господарювання комунальними відходами.

Основні заходи:

аналіз реальних обсягів і структури комунальних відходів міста загалом, а також біля джерел їх виникнення;

розробка програми управління відходами міста;

реалізація пілотних проектів господарювання комунальними відходами міста;

розробка бізнес-плану поетапного впровадження інтегральної системи господарювання комунальними відходами, широке залучення для цього приватних підприємницьких структур».

Усю виборчу програму можна прочитати тут (вона направду цікава й креативна).

Просто щоб закрити тему львівського сміття, кілька пояснень: Львів – одне з небагатьох міст, які приносять своїм управителям реальний прибуток, який можна не банально привласнювати, а вкладати в чудові інфраструктурні проекти. У Львові й на Львівщині аж до останнього спалаху скандалу влітку минулого року не було проблем та протистояння населення проти розміщення сортувального та сміттєпереробного заводів. Львівська влада постійно отримувала пропозиції щодо побудови такого підприємства (я сам свого часу долучився до Тараса Стецьківа, який представляв шведський проект, один із дуже багатьох).

Львів – одне із небагатьох міст, які завжди могли розраховувати на вільне отримання кредитів для інфраструктури.

І останнє – нинішній мер дуже добре розумів суть проблеми й способи її вирішення ще багато-багато років тому, про що регулярно писав і говорив. То якої ж холери досі нічого не зроблено, а ситуацію заведено у глухий кут та ще й нашу європейську столицю зганьбили на всю країну?

Джерело: zik.ua

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