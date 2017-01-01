Хто така сестра Парасюка, щоб сунути свого носа в чужі справи?

Володимир Парасюк та його сестра Ірина Голуб

Ще раз переглянула близько 10 відео «кривавого побиття поліцією Парасюка». Соромно за журналістів, які розвели скандал на пустому місці

Скандалу не було. По факту найстрашніше на тому відео -- неприємний голос самиці із сім'ї Парасюка, сестри нардепа Ірини.

Саме вона волає, що поліція не показала посвідчення. Хоча ще на початку зустрічі Парасюк-Думов, заступник краматорськоі поліції називає своє ім'я і показує ксиву.

Ще істеричні крики про «а на основі чого перевірка документів?», «а на основі чого ви тут зі зброєю?». Хочу нагадати сестрі Парасюка, що зона АТО не аквапарк і там діє спеціальне законодавство.

«Поліція забороняє проїзд народному депутату». У нас сесійний тиждень, ніщо не заважає депутату попрацювати на благо батьківщини на своєму робочому місці. Бо поліція на блокпосту таки на своєму. По-друге, заколупало прикриття корочками нардепів для сумнівних піар-акцій: пішли бити вітрини, зупинили потяг в Конотопі, витягаємо мародерів «Торнадо» із тюрми. Ви за****и, б***і, прикриватися недоторканістю заради гонорарів Григоришина, Кононенка, Корбана і тд.

«Ви не маєте права зупиняти депутата, у нього є депутатська недоторканість», - волає на відео сестра нардепа Парасюка. А хто така в законодавстві «сестра нардепа»? Ви за*бали возведенням в елітні касти чиїхось сестер. Хто така сестра Савченко чи Парасюка, щоб сунути свого носа в чужі справи чи чужу компетенцію.

По факту. Негарно виглядає і село, яке випадково хвилею революції винесло на Олімп - Парасюк. І його істерична і явно амбітна сестра.

А скандалу немає. Є піар родини Парасюка і нечиста робота журналістів, які здатні будь-яке лайно видати за діамант.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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