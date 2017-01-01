Хто така сестра Парасюка, щоб сунути свого носа в чужі справи?
- Сьогодні, 14:01
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Розсилка
Ще раз переглянула близько 10 відео «кривавого побиття поліцією Парасюка». Соромно за журналістів, які розвели скандал на пустому місці
Скандалу не було. По факту найстрашніше на тому відео -- неприємний голос самиці із сім'ї Парасюка, сестри нардепа Ірини.
Саме вона волає, що поліція не показала посвідчення. Хоча ще на початку зустрічі Парасюк-Думов, заступник краматорськоі поліції називає своє ім'я і показує ксиву.
Ще істеричні крики про «а на основі чого перевірка документів?», «а на основі чого ви тут зі зброєю?». Хочу нагадати сестрі Парасюка, що зона АТО не аквапарк і там діє спеціальне законодавство.
«Поліція забороняє проїзд народному депутату». У нас сесійний тиждень, ніщо не заважає депутату попрацювати на благо батьківщини на своєму робочому місці. Бо поліція на блокпосту таки на своєму. По-друге, заколупало прикриття корочками нардепів для сумнівних піар-акцій: пішли бити вітрини, зупинили потяг в Конотопі, витягаємо мародерів «Торнадо» із тюрми. Ви за****и, б***і, прикриватися недоторканістю заради гонорарів Григоришина, Кононенка, Корбана і тд.
«Ви не маєте права зупиняти депутата, у нього є депутатська недоторканість», - волає на відео сестра нардепа Парасюка. А хто така в законодавстві «сестра нардепа»? Ви за*бали возведенням в елітні касти чиїхось сестер. Хто така сестра Савченко чи Парасюка, щоб сунути свого носа в чужі справи чи чужу компетенцію.
По факту. Негарно виглядає і село, яке випадково хвилею революції винесло на Олімп - Парасюк. І його істерична і явно амбітна сестра.
А скандалу немає. Є піар родини Парасюка і нечиста робота журналістів, які здатні будь-яке лайно видати за діамант.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої