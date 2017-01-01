Порошенко назвав дії Парасюка ганебними

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Володимир Парасюк

Президент зазначив, що поліція діяла з терпимістю

Президент України Петро Порошенко назвав ганебним інцидент за участю народного депутата Володимира Парасюка і поліцейських. Про це глава держави сказав під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони України.

«Я дивився це ганебне відео, як били поліцейських, намагалися вирвати у них зброю, як принижували бійців Національної гвардії і поліції, які пройшли бойові дії, з розрахунку, що ті не можуть підняти руку на недоторканного обранця. Поліція діяла з терпимістю, з якою (не діяв. – Ред.) жоден правоохоронець у жодній європейській країні», – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців. Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.

Джерело: 112 Україна