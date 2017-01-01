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    Рада коаліції зібралася на збори: на порядку денному інцидент із Парасюком

    • Сьогодні, 11:17
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    Ігор Гринів
    Ігор Гринів

    Темою зборів є конфлікт між правоохоронцями за участю нардепа Володимира Парасюка і прихильників блокади

    Рада коаліції вирішила провести збори після того, як головуюча на пленарному засіданні Верховної Ради у середу віце-спікер Оксана Сироїд закрила його. Про це заявив лідер фракції БПП Ігор Гринів з президії.

    «Ми вирішили радою коаліції провести збори коаліції», – сказав Гринів, додавши, що темою зборів має стати обговорення ситуації, що склалася напередодні ввечері, коли стався конфлікт між правоохоронцями за участю нардепа Володимира Парасюка і прихильників блокади. Внаслідок інциденту семеро працівників поліції опинилися в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

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    Як повідомляє «Укрінформ», наразі з парламентської трибуни виступають силовики – учасники цих подій.

    Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.

    Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців.

    Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

    За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.

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