Кредит МВФ: хто і як бреше суспільству

Крістін Лагард

Топ-менеджер рівня Лагард має настільки щільний графік, що їй нема часу рахувати кілька годин на калькуляторах статки локальних українських скоробагатьків із родин забудовників торговельними центрами

Користувач фб Йовбак пише історію про те, як Крістін Лагард закрилась із калькулятором аби порахувати заставу за Насірова і сказала начебто «х*р їм, а не кредит» - тисячу з гаком репостів. Новини на окремих сайтах від «поінформованого джерела із офісу МВФ».

Мирослава Гонгадзе, яку тяжко запідозрити в комплементарності до влади, публікує офіційний коментар МВФ для «Голосу Америки» про те, що засідання МВФ відстроковано аби уточнити розрахунки після блокади, «націоналізації» підприємств Ахметова, визнання російською стороною «документів» ЛДНР - ви всі брешете.

Паралельно Тимошенко починає ігрища навколо безпрограшної теми МВФ. Хто тривалий час працює в політичній журналістиці, той знає список безпрограшних тем: НАТО, ЄС, МВФ, російська мова, земля, МВФ, аборти, останні три роки: стосунки з РФ і війна на Донбасі/Крим.

Так от, Юлія Володимирівна заявивла про хибність шляху, коли меморандуми з МВФ ж втаємниченими, а нинішній проект є недопустимим, бо «продаватимуть землю і запроваджують оподаткування пенсій».

Я спеціально подивилась досвіди Тимошенко з МВФ в якості очільника уряду і знайшла цікавий приклад. В 2011 WikiLeaks оприлюднив депешу американського посольства датовану груднем 2009.

«Представители МВФ в Украине сообщили, что представители украинского правительства намеренно ввели в заблуждение как украинские, так и международные СМИ, заставив их поверить, что Украина выполнила «основные требования» МВФ с целью получения четвертого транша займа. Макс Альер вновь повторил, что «очень скромные» условия МВФ до сих пор остаются не выполненными», - говорится в депеше.

По словам М.Альера, Ю.Тимошенко была «готова пообещать что угодно кому угодно», чтобы влить средства в бюджет, покрыть траты на газ и погасить внутренний долг».

То є питання чим Тимошенко зразка 2009 відрізняється від Гройсмана-2017 в бажанні отримати кошти МВФ для стабілізації бюджету будь-якою ціною?)

Друге. Розвінчування міфу про того ж Йовбака.

Топ-менеджер рівня Лагард має настільки щільний графік, що їй нема часу рахувати кілька годин на калькуляторах статки локальних українських скоробагатьків із родин забудовників торговельними центрами. Для цього є спеціально навчені люди. Рахувать, перераховувати, моніторити -- і подавати Крістін на стіл готові проекти.

Розвели істерію навколо перерахунків показників для кредиту МВФ. Насправді ж треба дивитися на статут самої організації. Платники податків із Японії, США, Британії, Франції та ФРН -- найбільших донорів МВФ не звикли до економічних суто українських понять «Юліна тисяча», «3200 Гройсмана», «соціальна допомога ПР», «пакет для бабушки Черновецького», «Фонд Корбана». Їм потрібні чіткі економічні цифри.

Я дивилась різні заяви топових чиновників, немає жодної чіткої цифри по втратам від блокади-«націоналізації» на Донбасі. Із цифр, що фігурували є такі:

Прем'єр заявив про збитки від блокади «щомісяця 2-4 млрд грн», проте не пояснював, на чому ґрунтуються ці розрахунки.

Міністр фінансів Олександр Данилюк оцінював шкоду без точних втрат до бюджету: «У нас є середній сценарій - 1-1,3%, але може бути і гірше - до 2% ВВП».

У Нацбанку оцінювали можливі втрати у 1,3% ВВП.

Численні експерти називали різні цифри 4-8 мільярдів гривень. Ті ж самі експерти казали, що через блокаду-«націоналізацію» за долар до кінця року даватимуть 30-32 грн.

Тому абсолютно логічно порахувати всі збитки/прорахунки/дефіцит і прийти до МВФ з чіткими показниками і списком проблем після 2,5 місяців змагання «влада vs парасюки». Варто порахувати, в якому темпі житиме економіка після рішення РНБО 15 березня. Скільки триватиме офіційна блокада - до кінця 2017 чи далі. Як, з огляду на втрати валютної виручки від збуту продукції ГМК - формувати бюджет на 2018 рік. Як після цього втримати параметри інфляції, чи варто вмикати друкарський станок, як перелаштувати економіку, коли метал уже продавати неможливо?

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Власне, на ці питання має відповісти сам собі уряд. І надати хоча би приблизні відповіді МВФ. Про це не розкажуть експерти «торгівлі на крові», але факти річ уперта і стабільна)