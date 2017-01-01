Після візиту Савченко в Донецьк ватажки «ДНР» хочуть приїхати до Києва

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Надія Савченко в окупованому Донецьку

Представники «ДНР» сподіваються побувати в місцях на підконтрольній Києву території, де утримуються їхні полонені

Після візиту народного депутата України Надії Савченко в макіївську колонію представники самопроголошеної «ДНР» хочуть отримати доступ до своїх полонених на підконтрольній Києву території. Про це заявила так звана уповноважена з прав людини в «ДНР» Дар'я Морозова.

«Хотілося б бачити відповідні кроки від української сторони. Ми чекаємо того, що і представники «республіки» зможуть отримати доступ до місць, де утримуються наші хлопці. Ми хочемо переконатися в тому, що до них не застосовуються незаконні методи дізнання, і умови утримання наших прихильників дійсно свідчать про гуманізм київської влади», - сказала «омбудсмен ДНР», яку цитує сепаратистський сайт ДАН.

Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Фейсбук.

Савченко з окупованого Донецька звернулась до лідерів «нормандської четвірки» стосовно прискорення процес звільнення українських полонених.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Морозова назвала неприйнятними пропозиції Савченко з обміну полоненими.