Савченко використовують російські спецслужби - Тандіт

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Надія Савченко

У СБУ багато питань до Надії Савченко, - радник голови служби безпеки України

Служба безпеки України має багато запитань до народного депутата Надії Савченко і має намір її опитати найближчим часом. Про це в ефірі телеканалу «112.Україна» розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«У нас дуже багато питань. Ми чекаємо на Надію Савченко до себе у гості», - сказав Тандіт, уточнивши, що СБУ опитає народного депутата «найближчим часом».

За його словами, Савченко будуть ставити запитання, в тому числі в рамках однієї з кримінальних справ як свідку.

«Звичайно, ми будемо задавати їй дуже багато питань... Тим більше, що вона спілкувалася з представниками незаконних воєнних формувань», - додав Тандіт, коментуючи інформацію про відвідання Савченко українських полонених на окупованих територіях.

Водночас, він не відповів на запитання, чи відомо СБУ, яким чином депутат потрапила на окуповані території.

«На жаль, Надію Савченко використовують, фактично, спецслужби Російської Федерації... З боку держави з терористами зустрічаються неуповноважені особи, які потім від імені терористів намагаються говорити з нами з позиції сили. Ми нікому не дозволимо говорити з нами з позиції сили», - наголосив радник голови СБУ.

Нагадаємо, як повідомляли російські ЗМІ, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Фейсбук.

Савченко з окупованого Донецька звернулась до лідерів «нормандської четвірки» стосовно прискорення процес звільнення українських полонених.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Морозова назвала неприйнятними пропозиції Савченко з обміну полоненими.