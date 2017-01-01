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    Думки вголос

    Brexit. Бритнці просто забули, як-то бути аутсайдером

    • Дарія Гайдай

      Аналітик, Інститут світової політики

    • Сьогодні, 22:10
    • Розсилка

    Вчора британці почали відлік до «Дня Х» у 2019 році, коли Сполучене Королівство залишить ЄС.

    А ось газета за 1 січня 1973 року, коли після десятиріччя перемовин Британія святкувала приєднання до «європейської сім'ї».

    Чому ж так? Можливо справа у тому, що тоді британці, спостерігаючи за розбудовою Європейської Спільноти, відчували себе аутсайдерами, а після 44 років спільного життя дійшли висновку, що «бути з Європою» не обов'язково означає «бути членом ЄС»? А можливо вони просто забули, як-то бути аутсайдером? Думаю скоро з'являться цілі монографії про це

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЄС Великобританія Brexit
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