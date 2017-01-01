Brexit. Бритнці просто забули, як-то бути аутсайдером

Дарія Гайдай Аналітик, Інститут світової політики

Дарія Гайдай

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчора британці почали відлік до «Дня Х» у 2019 році, коли Сполучене Королівство залишить ЄС.

А ось газета за 1 січня 1973 року, коли після десятиріччя перемовин Британія святкувала приєднання до «європейської сім'ї».

Чому ж так? Можливо справа у тому, що тоді британці, спостерігаючи за розбудовою Європейської Спільноти, відчували себе аутсайдерами, а після 44 років спільного життя дійшли висновку, що «бути з Європою» не обов'язково означає «бути членом ЄС»? А можливо вони просто забули, як-то бути аутсайдером? Думаю скоро з'являться цілі монографії про це

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