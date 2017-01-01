Росія в образі інваліда. Що замислили у Москві?

Дмитро Биков Російський поет та прозаїк

Дмитро Биков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Самойлова

Чи зацікавлена сьогодні Росія в тому, щоб поставати в образі інваліда?

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Представлять Россию на Евровидении будет Юлия Самойлова, 27-летняя певица родом из Ухты, с детства прикованная к инвалидной коляске. Такое решение уже названо — в соцсетях, ибо дискуссия развернулась именно там — и очень сильным, и очень аморальным, поскольку теперь у Евровидения практически нет шансов оттеснить от победы нашего исполнителя. Неважно, как споет Самойлова: инвалид-колясочник, выступающий на престижном европейском конкурсе, все равно воспринимается как победитель, преодолевший болезнь и судьбу. И конечно, если хоть кто-то из конкурентов или ведущих позволит себе скепсис относительно нашего исполнителя, этот кто-то будет восприниматься как отъявленная сволочь.

Теперь очевиден сугубо заказной — даже если Литвинова и Познер не знали о своих истинных ролях — характер дискуссии об участии инвалида в «Минуте славы». С одной стороны, певица в коляске демонстрирует победу над судьбой; с другой — она вынуждает жюри отказаться от обычных профессиональных критериев! Да, инвалиды получают более широкое представительство и заявляют о своих проблемах; но это опять палка о двух концах — ибо даже плохое выступление инвалида приведет к дискриминации остальных участников!

Разумеется, участие Юлии Самойловой в киевском конкурсе — сильный ход: он действительно ставит участников и организаторов Евровидения в двойственное и, пожалуй, фальшивое положение. Но есть у этого сильного хода изнанка, о которой на «Первом канале», кажется, не подумали. Россия сейчас находится с Украиной не то чтобы в состоянии войны, но и миром это тоже не назовешь. В этой обстановке выпускать на украинскую сцену девушку в коляске — особенно если учесть, что Евровидение почему-то считается в России ужасно важным и престижным, давно не являясь таковым — значит совершать опасный символический шаг. Ведь мы теперь любое соревнование, культурное или спортивное, интерпретируем в символическом плане. И предлагать к участию в таком конкурсе инвалида — значит создавать какой-то двусмысленный образ своей страны. Типа нам нельзя не отдать победу, потому что мы больные. Это явно задумывалось не так, но выглядит это именно так. Заинтересована ли сегодня Россия в том, чтобы представать в образе инвалида? (Особенно если учесть, что положение инвалидов в России сложное.)

Лично я не хотел бы, чтобы моя страна воспринималась в контексте сугубо музыкальных соревнований как паралимпиец. Даже если это сегодня кратчайший путь к победе. Но, может, мы просто не всё знаем об истинном положении дел?

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