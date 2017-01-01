«Євробачення-2017»: визначено, під яким номером виступить О.Torvald
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O.Torvald представить Україну на «Євробаченні-2017»
Номер виступу українського учасника «Євробачення» було визначено в результаті короткого жеребкування
Група О.Torvald, яка представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», виступить у фіналі під номером 22. Про це повідомляє «UA Перший».
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«Група О.Torvald, яка представить Україну на конкурсі «Євробачення-2017», виступить у фіналі під номером 22. Номер виступу українського учасника було визначено в результаті короткого жеребкування наприкінці засідання голів делегацій країн-учасниць цьогорічного «Євробачення», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що півфінали 62-го пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. Фінал «Євробачення-2017» – 13 травня.
Джерело: Укрінформ