«Євробачення-2017»: визначено, під яким номером виступить О.Torvald

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O.Torvald представить Україну на «Євробаченні-2017»



Номер виступу українського учасника «Євробачення» було визначено в результаті короткого жеребкування

Група О.Torvald, яка представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», виступить у фіналі під номером 22. Про це повідомляє «UA Перший».

«Група О.Torvald, яка представить Україну на конкурсі «Євробачення-2017», виступить у фіналі під номером 22. Номер виступу українського учасника було визначено в результаті короткого жеребкування наприкінці засідання голів делегацій країн-учасниць цьогорічного «Євробачення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що півфінали 62-го пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. Фінал «Євробачення-2017» – 13 травня.

Джерело: Укрінформ