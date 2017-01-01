Чи можна торгувати з бойовиками, які хочуть фізично знищити українців як народ?

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підтримуючи економіку «ЛДНР», ми допомагаємо бойовикам зберігати авторитет серед місцевого населення. Виплачуючи бойовикам гроші, ми заправляємо їхню бронетехніку та забезпечуємо їхній тил

Мовою оригіналу

После того, как ветераны АТО, волонтеры и поддерживающие их представители различных политических сил перекрыли несколько железнодорожных веток, по которым в Украину из «ЛДНР» поставлялся уголь, украинцы разделились на два лагеря: одни поддерживают организаторов блокады, другие выступают резко против таких действий.

Мотивация первых понятна. Я сам давно говорю, что закупки угля у боевиков необходимо прекращать, по крайней мере до тех пор, пока они не перестанут стрелять и не отпустят наших заложников, среди которых есть не только военные, но и ни в чем не повинные гражданские люди. Поддерживать экономику нашего врага в то время, пока он обстреливает наши позиции из запрещенного «Минском» оружия и убивает наших военных — аморально и кощунственно. Платить деньги Захарченко, пока он удерживает в подвале 62-летнего донецкого ученого Игоря Козловского, а вместе с ним и других гражданских — недопустимо.

У противников блокады мотивация своя. Они утверждают, что блокировка поставок угля в Украину несет угрозу энергетической безопасности страны. Такой же позиции придерживается и украинская власть. По какой-то причине считается, что без угля из оккупированных территорий Украина не может провести отопительный сезон и обязательно замерзнет, если не будет покупать топливо у боевиков.

Так ли это на самом деле? Давайте считать. Воспользуемся информацией из открытых источников.

26 января, после начала блокады, губернатор Луганской области Юрий Гарбуз написал в Facebook, что действия блокировщиков несут угрозу энергетической безопасности. Якобы из-за срыва поставок не смогут работать электростанции Центральной и Западной Украины. Позиция Гарбуза ясна. Он – представитель власти, а власти выгодны непрозрачные угольные поставки и схемы, на которых можно нажиться.

Однако, по данным компании «Укртрансгаз» в Украине вполне достаточно запасов газа, для того, чтобы завершить отопительный сезон. К середине января запасы газа в украинских хранилищах были израсходованы всего на 25%. При этом газ уже около года не закупается у РФ, а поставляется по реверсу из стран Евросоюза.

Заменять уголь газом, а газ — углем, в украинской энергетике научились уже давно, в зависимости от ситуации. Во время газовых войн с Россией больше использовали уголь. Теперь же, когда есть возможность покупать газ по реверсу, нужно брать курс на отказ от закупок угля у ЛДНР.

Гарбуз пишет, что без топлива из-за блокады могут оказаться некие электростанции в центральной и западной Украине. При этом конкретные предприятия не называет. О каких электростанциях идет речь? Вероятно, о «Центрэнерго»? Но там все электростанции могут работать как на газе, так и на угле.

Например, Трипольская ТЭС имеет возможность переходить с угля на газ, и неоднократно делала это.

Змиевская ТЭС также вполне может работать на газе

Переходили на газ при отсутствии угля на складах и другие украинские электростанции в Харьковской и Днепропетровской областях

Крупнейшая в Днепропетровской области Криворожская ТЭС также вполне может заменять уголь газом или мазутом.

Газа Украина, как мы помним, закачала в хранилища достаточно. Следовательно, нет никакой трагедии в том, чтобы отказаться от поставок антрацита из ОРДЛО. Энергетического апокалипсиса нет и не предвидится. Разве что какой-нибудь олигарх не дополучит прибылей от формулы Роттердам+.

Я понимаю, что кому-то могут не нравиться личности организаторов блокады. В Украине вообще мало приятных политиков, которые вызывали бы у людей доверие и любовь. Но в данном случае действия организаторов блокады в целом правильные — невозможно спонсировать боевиков до тех пор, пока они открыто заявляют о своих намерениях разрушить украинские города, уничтожить Украину, как государство, а украинцев — физически истребить, как народ.

Торговля с убийцами, которые каждый день работают над разрушением украинского государства и мечтают об этнических чистках наносит в первую очередь вред нам самим. Поддерживая экономику «ЛДНР», мы помогаем боевикам сохранять авторитет среди местного населения. Выплачивая боевикам деньги, мы заправляем их бронетехнику, платим им довольствие, обеспечиваем их тыл — то есть фактически пилим сук, на котором сами сидим.

Я убежден, что железнодорожное сообщение с «ЛДНР» должно быть полностью остановлено до выполнения боевиками как минимум следующих условий:

обмен пленных

освобождение гражданских заложников (в отличие от военных, тут об обмене речь идти не может, удерживаются невинные, безоружные люди)

полное прекращение обстрелов наших позиций из любых видов вооружения

После этого можно говорить о каком-то формате перемирия и восстановления экономических отношений.

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»