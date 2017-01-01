Депутат погрожує оприлюднити перелік компаній, які заробляють на торгівлі з окупантами

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Володимир Парасюк

Парасюк каже, що СБУ забрала у нього документи, що підтверджують торгівлю українських компаній з бойовиками

У учасників блокування Донбасу є документи, що підтверджують торгівлю низки українських компаній з окупантами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат Володимир Парасюк.

«Є перелік фірм, який ми зараз готуємо до оприлюднення. Там є кілька київських і львівських фірм, котрі користуються перевезеннями між окупованими і неокупованими територіями. Приміром, одна київська фірма купувала пісок у Луганській області», – зазначив він.

За словами Парасюка, найбільше з бойовиками торгує олігарх Ринат Ахметов, також кількома підприємствами на окупованій частині Донбасу володіє Дмитро Фірташ. «Я знаю, що частина підприємств сина Януковича працює на окупованих і на неокупованих територіях. Він і там, і там має активи, які зареєстровані на не відомих нам людей», – додав він.

Водночас нардеп визнав, що не може поіменно назвати кожного ділка, який нажився на торгівлі з війною: «Я не знаю бенефіціарів фірм, зазначених у документах (на перевезення вантажу. – «Главком»). Для того, щоб дізнатися конкретні прізвища, треба писати запити, а наша податкова посилається на закон про захист персональних даних».

«Коли я побачив тисячі документів (про переміщення вантажів. – «Главком»), я хотів їх пофотографувати і викласти в інтернеті на якийсь файлообмінник, щоб журналісти опрацьовували цей масив, але СБУ їх у мене забрала», – розказав Парасюк.

Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Парасюка «Главкому»

Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне, і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».

В ніч на 30 січня учасники блокади залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.