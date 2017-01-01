Колишній комбат «Айдару»: колію блокують не справжні айдарівці

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Сергій Мельничук

Мельничук розкритикував дії активістів, які блокують ешелони з вугіллям на Донбасі

Народний депутат і екс-комбат батальйону «Айдар» Сергій Мельничук заперечує причетність айдарівців до блокування залізничних колій.

«Це не айдарівці, які воювали, а ті люди, які в свій час сиділи і займались контрабандою разом з Лихолітом. І вони зараз знову намагаються сісти на потоки» - заявив Сергій Мельничук.

Комбат «Айдару» негативно оцінює ініціативу блокування ешелонів з вугіллям.

«Якщо вони заблокують Станицю Луганську, а саме там іде дорога на ТЕС у Щасті, то не за те ми в свій час там воювали і відновлювали залізницю, щоб станція працювала і спасали її кілька раз. Я їм сказав, що прийду туди разом з хлопцями, які ці землі визволяли і проливали там кров, і за вуха їх звідти повитягую», - сказав він.

На думку Мельничука, головним мотивом активістів є відволікання уваги від сміттєвого скандалу у Львові.

«Те що сміттєва тема присутня - це однозначно. Тому що «Самопоміч» і лідера «Самопомічі» «зажали» у Львові та Львівській області зі сміттям. А сміття львівське вже доїжджало до зони АТО. …Спочатку «Самопоміч» ринулася вся блокувати, але я так зрозумів, що вони тепер хочуть дистанціюватися від блокувальників. Тому що репутаційний удар може пройтися по всій політичній структурі» - підкреслив народний депутат.

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