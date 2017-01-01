Погребинський боїться, що без Донбасу Україна більше ніколи не буде проросійською

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Погребінський

Москва намагається впихнути «республіки» назад в Україну вже на своїх умовах

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В Киеве спокойно себе живет и работает пророссийский политолог Михаил Погребинский — такой мощный старик с прической маньяка из фильма «Старикам тут не место», который регулярно выступает на пресс-конференциях, посещает различные круглые столы и раздает интервью, в которых практически открытым текстом поддерживает Россию и ее боевиков, действующих на территории Донбасса.

Вообще удивительно, что на третьем году войны в Украине до сих пор такое возможно. Впрочем, у нас же свобода слова. Так что сейчас поговорим не о самом Погребинском, а о его недавнем интервью интернет-телевидению UkrLife TV

«Путину выгодна реализация «Минских соглашений», интеграция этой территории в состав Украины с тем, чтобы она влияла на выбор пути, которая была бы гарантом того, что Украина и с Россией хочет сотрудничать, и с Западом. А, может быть, даже когда-то будет и дружить для того, чтобы развивать экономику, не быть антироссийским плацдармом, каковым она останется, если Донбасс уйдет. Если Донбасс уйдет, главная, энергетическая часть этого сопротивления, все привыкнут, перейдут на украинский язык через одно поколение, и у нас будет просто здесь провинциальное европейское антироссийское государство», — заявил Погребинский.

Интересно, что тут явный враг Украины озвучивает открытым текстом то, о чем сегодня говорят многие эксперты. России (не только Путину, а всему российскому государству в долгосрочной перспективе) выгоднее, чтобы Донбасс в той или иной форме оставался в составе Украины. Иначе в нашей стране не останется критической массы пророссийски настроенного населения, и Украина окончательно выйдет из орбиты влияния России. На языке российских экспертов это называется «провинциальное европейское антироссийское государство». Хм, как будто провинциальное, зависимое от России клептократическое государство, которое строила тут Москва, чем-то лучше… Ну да ладно, борцов за русский мир не исправить, так что тут нет смысла что-то обсуждать.

Интересно другое. Казалось бы, российские эксперты все понимают. Казалось бы, всем очевидно, что с Крымом и Донбассом Россия могла бы удерживать Украину в своей орбите влияния еще очень долго. Возможно, десятилетиями. Однако же, понимая это, Кремль отторг два самых пророссийских региона, которые всегда служили своего рода якорями и удерживали Украину даже после того, как она брыкалась и пыталась дрейфовать на Запад.

Война в Донбассе началась после того, как туда были переброшена из Крыма группировка российских диверсантов — Стрелкова и Бородая. Очевидно, что эта авантюра провалилась. Фактически Кремль сам своими руками сделал то, что за долгие годы не удалось сделать украинским националистам, и на что без вмешательства Москвы ушло бы очень много времени.

Теперь Москва пытается впихнуть «республики» назад в Украину уже на своих условиях. И интервью Погребинского — лучший аргумент в пользу того, чтобы никогда не идти на эти условия и даже не думать об интеграции оккупированной территории до того, пока ее не покинет последний оккупант.

Согласие на интеграцию ЛДНР в любом виде — хоть автономии, хоть отдельных районов с особым статусом -безумие и гибель для страны.

Джерело: блог Дениса Казанського

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