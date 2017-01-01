Розбірки в Опоблоці: Кремль просить Ахметова і Льовочкіна посунутись

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мені розповіли деякі подробиці підкилимних розборок в Оппоблоці та ймовірного майбутнього розколу цієї партії на два проекти Льовочкіна та Ахметова.

Причина розбіжностей за словами джерела полягає в наступному. До сих пір обидва олігархи управляли політичним проектом за принципом 50 на 50.

Але тепер російські партнери настійно «попросили» Льовочкіна та Ахметова взяти до себе третього партнера - Віктора Медведчука, під контроль якого має перейти 30% Оппоблоку. Відповідно, у теперішніх власників залишиться теж по 30.

У Кремлі ані Льовочкіну, ані Ахметову не довіряють. Повною мірою своєю людиною Путін зі зрозумілих причин вважає тільки Медведчука. Але його проекти, як показала практика, хронічно не працюють, навіть незважаючи на великі фінансові вливання. Тому в кінцевому підсумку Медведчука вирішили просто ввести до Оппоблоку.

Проте ахметівські з такою постановкою питання не погодилися. Позиція Ріната Леонідовича в загальних рисах така: мої 50% Оппоблоку - це мої 50%, а все інше можете ділити між собою, як хочете.

Коса найшла на камінь, і в даний момент партія стоїть на порозі розділу на проект Ахметова та проект Льовочкіна-Медведчука.

Ахметов жорстко виступає проти розмиття своєї частки у Оппоблоці. Але переговори ще тривають, і Медведчук разом з кремлівськими намагаються змусити олігарха бути більш поступливими. Інструмент впливу обрано зрозумілий - це активи Ахметова в ЛДНР. Нещодавно в рамках цієї історії ДНРівці стали віджимати у Ахметова «Комсомольське рудоуправління» - туди була введена «тимчасова адміністрація».

Чим закінчаться ці переговори і наскільки ефективно Ахметова зможуть притиснути - поки не зрозуміло. Це буде видно після того, як з'ясується майбутнє Оппоблока.

Якщо Ахметов поступиться - партія збережеться. Якщо ні - Оппоблок розпадеться, а на його місці виникнуть два нових проекти, один з яких «(ахметівський) буде більш лояльним до влади, а інший (медведчуківсько-левочкінській) буде напряму відстоювати інтереси Кремля.

Джерело: блог Дениса Казанського

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