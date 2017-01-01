Як новий президент Росії віддаватиме Путіна під міжнародний трибунал

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Будь-який злочин, як відомо, має своє прізвище та ім'я

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Итак, компания «Алмаз-Антей» потребовала отмены заморозки её средств за 2015-2016 годы, но международный трибунал отказал. Аргументируя свою позицию, трибунал отметил, что, производя противовоздушное вооружение, в частности, ракеты «земля-воздух», «которые поставлялись российской армии» и, в свою очередь, «властями РФ — сепаратистам на востоке Украины», «Алмаз-Антей», будучи государственным предприятием, способствовал дестабилизации этой страны.

Теперь, что из этого следует. А то, что как бы неприятно это было узнать г-ну Путину, его действия, как президента и верховного главнокомандующего, подпадают под статью «спонсорство международному терроризму».

Далее, необходимо описать последующие события.

Ближайшие события будут в телевизоре. Сегодня же вечером там поднимется патриотический пропутинский вой, смысл которого в том, что «усёэтобрехня» и «мыневиноуны». Громче всех будут визжать те, кто уже купил крепкую зарубежную недвижимость, чтобы валить. Смотрите на экран – кто громче всех кричит «запутина», у того недвижимость уже выплачена и переписана на тёщу.

Далее, в дело вступит Конституционный суд. И хотя его решение в деле отмены санкций ничего не меняет, будет принято решение об очередном непризнании вердиктов всяких там зарубежных трибуналов. Всех вместе и на годы вперёд.

Далее, Навального, наконец, посадят за то, что захотел в президенты, а в президенты снова выберут Путина, потому что мы знаем – ему нет альтернативы. Нет второго такого – и это правда!

Параллельно будут множиться вердикты международных трибуналов. К спонсору терроризма добавится сбитый «Боинг», к немотивированной агрессии в адрес соседнего государства добавятся массовые убийства граждан Украины и своих граждан. Чем отчётливее буду приговоры международных трибуналов, тем массовей будет поддержка Путина российским народом. Будут шествия с плакатами, сжигание чучела Трампа (к этому времени он уже будет «чмо»). Пенсионерки, во вязаных шапочках, еще помнящие Фиделя, будут рассказывать о чувствах к родному президенту.

А потом, однажды, Путин… уйдёт. Причина не важна – сам уйдёт или сместят. И тогда новый президент, пусть даже Навальный, окажется перед дилеммой – что с этим Путиным делать. Он, Навальный, конечно вспомнит, что обещал Путину неприкосновенность. Но из-за того, что он покрывает международного преступника, санкции откажутся отменять. Поплачет-поплачет Навальный (Петров, Сидоров или какой другой новый президент), но ведь страну из дерьма вытаскивать надо. И отдадут Путина под трибунал – ну, а что делать.

И сразу телевизор объяснит, что он был преступником, и давайте его поскорее вычеркнем из нашей памяти, что благодарным российским народом немедленно будет сделано.

В стране уже вовсю будут идти аресты путинского жулья, но это уже совсем другая история.

Понятно, что вышеописанная печальная повесть не может радовать. Но, позвольте спросить, а почему? Разве наглые международные преступления красят страну? Разве нужно чьи-то преступления покрывать своей жизнью и благополучием?

Сложный вопрос, но ответ простой. Власти очень бы хотелось, чтобы международное преступление совершила она, но отвечали все.

Но всякое преступление, как известно, имеет свою фамилию, имя и даже отчество.

Джерело: Эхо Москвы

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