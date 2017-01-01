Як позбавляти громадянства державних зрадників. Приклад Туреччини

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розмови про необхідність позбавлення громадянства за сепаратизм, тероризм і державну зраду у нас ходять давно. Але поки що лише в теорії

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В Турции разработали механизм лишения гражданства для тех, кто был причастен к неудачной попытке государственного переворота прошлым летом и теперь скрывается за границей.

Я не отношусь к сторонникам Эрдогана и точно не хотел бы, чтобы Украина скатывалась в авторитаризм. Тем не менее в отдельных областях турецкий опыт может быть актуален и для нас. Почему бы не перенять эффективный механизм, если он позволяет укрепить государственную безопасность?

Разговоры о необходимости лишения гражданства за сепаратизм, терроризм и государственную измену у нас ходят давно. Но пока только в теории. Никто до сих пор не предложил, как реализовать это на практике. Теперь же под боком есть готовая модель — бери и внедряй.

В общих чертах процедура лишения гражданства в Турции будет выглядеть так:

«Согласно установленной процедуре отзыва гражданства, фигурантов административных или уголовных производств по таким обвинениям как «преступления против правительства», «участие в вооруженном мятеже против правительства», «вооруженное нападение и убийство президента» и «членство в вооруженных террористических организациях» будут вызывать для дачи показаний. Если они не явились по вызову и находятся за границей, прокуратура передает дело в Минюст, который публикует в официальном бюллетене «призыв к возвращению домой». Если вызванные в Турцию лица не отвечают на призыв в течение трех месяцев, Минюст предложит Кабинету министров принять решение об аннулировании их гражданства».

Понятно, что в Турции процедура разрабатывалась в соответствии с местными реалиями и в первую очередь направлена против политических противников Эрдогана. Поэтому у нас механизм лишения гражданства должен действовать несколько иначе. Лично я бы запускал его в отношении лиц, совершивших государственную измену, а также в отношении участников незаконных вооруженных формирований и террористических организаций, которые находятся за пределами страны либо на оккупированных территориях Украины.

В целом же сам алгоритм можно скопировать у турок. Какому-нибудь Клименко или Губареву предлагается явиться в прокуратуру для дачи показаний в течение 2-3 месяцев. Если же вызванный игнорирует вызов — его гражданство аннулируется.

Особенно будет полезно применить эту процедуру к 150 тысячам участников сепаратистской организации «Донецкая республика», полный список которых боевики выложили на своем сайте. Чтобы никто из этих товарищей больше никогда не смог выбирать украинскую власть и получать какие-либо выплаты из украинского бюджета.

Конечно, для того, чтобы такой механизм заработал в нашей стране, нужно принимать ряд законов и менять Конституцию. Но практика показывает, что когда нужно, власть вполне может найти нужное количество голосов. Вряд ли депутаты решатся защищать государственных изменников и террористов, следовательно 300 голосов вполне может набраться, даже с учетом того, что Оппоблок не станет голосовать.

Джерело: блог Дениса Казанського

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