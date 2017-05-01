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    Думки вголос

    Як «русский мир» віддячив донецькій сепаратистці

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 08:17
    • Розсилка
    Тетяна Мармазова
    Фото: 62.ua
    Тетяна Мармазова

    Дончанка Тетяна Мармазова, яка в довоєнні часи поєднувала посаду проректора Донецького Національного Університету і крісло депутата міської ради, патологічно ненавиділа Україну.

    Долгие годы она всеми силами утверждала в Донецке русский мир — боролась против переименования ДонНУ в честь Василия Стуса, выискивала среди студентов неблагонадежных «бандеровцев», пропагандировала идеи автономии Донбасса.

    В 2014 году поддержала боевиков ДНР и вошла в состав первого «правительства ДНР», сформированного под руководством россиянина Бородая. Там ей выделили должность «министра образования». Но потом довольно быстро поменяли на какого-то другого сепара.

    Но «русский мир» не слишком-то любит идейных. Того же Андрея Пургина, который с 2005 года лелеял мечту о ДНР  и стоял у истоков создания этой организации, давно уже выкинули из всех сепаратистских структур и забыли. А теперь пришел черед получить свою долю благодарности и Татьяне Мармазовой.

    После захвата Донецка боевиками, официальный ДонНУ переехал в Винницу, и с тех пор работает там. Мармазова же осталась в захваченном университете, и стала работать на ДНР. И работала там до мая 2017 года, пока ее не выкинули на улицу. Да-да, произошло невероятное. Мечту всех донецких патриотов Украины, которые считали, что украинофобке и члену Партии регионов Мармазовой не место в сфере образования, осуществила в итоге ДНР. Это невероятно смешно, но это правда.

    Особый шик тут в том, что в сепарском приказе на увольнение идет отсылка к КЗОТу Украины. Все-таки история иногда умеет тонко пошутить.

    Понятное дело, что уволили Мармазову не за профнепригодность (уволить за это в ДНР — все равно, что выгнать проститутку из борделя за разврат), а результате какого-то личного конфликта. «Патриоты Донбасса», оказавшись у разбитого корыта в ДНР, сцепились друг с другом, как пауки в банке, и продолжают друг друга пожирать, лениво, для порядка, поругивая киевскую хунту.

    Историю увольнения Мармазовой запутанно описал в своем блоге ее муж — Руслан Мармазов. Бывший пресс-секретарь ФК «Шахтер», который в прошлом выглядел нормальным мужиком, но в последнее время совсем слетел с катушек и заболел православием головного мозга. Краткое содержание его драматичного поста сводилось к причитаниям, что проклятые фашисты не смогли уволить Татьяну из университета, а народная республика нанесла удар в спину.

    «Фашисты тогда ее убрать не смогли. Оказалось, эту функцию они передали условным нашим. Замаскированным.

    Уволили ее из ДонНУ. Да-да, Таню уволили. Из нашего ВУЗа, которому она отдала всю свою жизнь. Где прошла все ступени, от студентки до проректора. Мотивировка до того абсурдная, что и не знаю, есть ли прецеденты в мире. Причем, по процедуре там столько несусветных и вопиющих нарушений, что диву даешься. Думаю, уверен даже, что для преподавателей и студентов, которые знают и помнят профессора Мармазову – это серьезный удар», — написал Мармазов.

    Также он написал, что супруга не имеет возможности вернуться в Донецк. Жаль, что всю красоту этой ситуации смогут оценить только те, кто давно знал эту чудесную чету. В «кровавой, фашистской Украине» Мармазова могла позволить себе говорить и делать практически что угодно. Там она была депутатом и проректором, получала зарплату из бюджета да еще неофициально откладывала приличный коррупционный кэш. Ненавидеть Украину можно было за деньги ее же налогоплательщиков.

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    Но вот, настал столь желанный Мармазовой русский мир — и лафа закончилась. Женщину поперли отовсюду, и даже не дают возможность вернуться в родной город. Хе-хе, я же давно говорю — не там они ищут фашистов. Ведь им с самого начала говорили, что так будет.

    Кульминация драмы наступила сегодня. Татьяну Мармазову внезапно решили выдворить из России в Украину. Муж Руслан тут же забил тревогу в Фейсбуке, после чего в комментариях начался настоящий праздник. Переносчики русского мира стали потешно взывать к совести и родине и комично потрясать кулачками. На запах вкусной еды сползлись тролли. Комментарии под постом можно просто разбирать на цитаты.

    Вот мой любимый коммент. «Я очень жалею, что в 2014 году мы повелись на сказки о русском мире. укропы правы — это хуже чем враги»

    Ну хоть до кого-то стало доходить…

    Мармазов там занятно истерил, молился, причитал, обращался к Путину. В итоге дело кончилось тем, что Татьяну Мармазову таки решили депортировать в ДНР. А Руслану выписали штраф за сопротивление полиции.

    Добро пожаловать в Россию, господа

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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