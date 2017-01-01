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    Думки вголос

    Авдіївське протистояння: намічається щось масштабне

    • Віталій Дейнега

      Волонтер

    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка
    Авдіївка
    Авдіївка

    Сьогодні доля України багато в чому залежить від 72-ї механізованої бригади

    Мовою оригіналу

    По слухам завтра в Донецке будет митинг. Будут просить ввести войска. Мы бы и не против. Но просить будут не нас.

    И почему-то я очкую, чтобы сепары по своей старой традиции не вклепали по этому митингу своей же артиллерией. Ну, чтобы обвинить «укров» и облегчить решение о вводе войск. Думаю, что нашей диаспоре тоже пора штурмовать правительства своих стран проживания. И требовать вмешаться.

    Техника с границы РФ едет пачками. Новые порции бурятов – тоже. Песков заявил, что Авдеевка уже их. Хотя на самом деле мы пошли в контр-наступление и вышли там немного вперед.

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    Намечается что-то большое. А потом, возможно, будет долгий и болезненный мир. Или не будет. С учетом, что наша армия еще не восстановилась и наша переговорная позиция от этого недостаточно сильна. То лучше, чтобы мира пока не было. Он будет для нас намного «дороже» войны.

    И сейчас судьба страны во многом лежит на плечах 72-й механизированной бригады, которая оказалась в Авдеевке. И держит основные атаки орков.

    Джерело: блог Віталія Дайнеги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Авдіївка
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