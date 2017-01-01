Обстріл Авдіївки: вранці дістав поранення мирний житель

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Зруйнований будинок в Авдіївці

Близько 7-ї години бойовики продовжили обстріл міста, жителі звертаються до поліції по допомогу

Сьогодні близько 7-ї години ранку бойовики продовжили обстріл Авдіївки, внаслідок чого поранення дістав мирний житель міста. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Ранок. Авдіївка. Близько 7-ї години бойовики продовжили обстріл міста. Мешканці звертаються по допомогу на 102... Район вул. Металургів. У результаті обстрілу пошкоджені дахи будинків. Поранення отримав чоловік 1954 року народження», – написав він.

Аброськін повідомив, що на даху будинку на вул. Спортивна знаходиться снаряд, що не розірвався. Постраждалих немає.

Як повідомив штаб АТО, сьогодні о сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму позицій ЗСУ в Авдіївці. Противника зупинено. Бій триває.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

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