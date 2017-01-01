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    Думки вголос

    Авдіївський «пасьянс» Путіна, або Чому загострення на Донбасі провалилося

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Вчора, 13:43
    • Розсилка

    Спроба Путіна звалити на Київ ескалацію конфлікту на Донбасі провалилася

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    Я не исключаю, что телефонный разговор Путина с Трампом и нынешняя ситуация в Авдеевке все-таки связаны. Конечно, Трамп не мог сказать, что он закрывает глаза и дает карт-бланш Путину по Украине, в это поверить сложно. Скорее всего, Путин из разговора с Трампом понял, что у президента США нет четкой позиции по Украине и по конфликту в Донбассе. Таким образом, Путин пытается навязать Трампу повестку дня по Донбассу. Предварительно шла информационная атака, и в Украине, и за ее пределами, когда пророссийские силы вдруг начали говорить о том, что это по вине Украины идет срыв Минских договоренностей, что на ней лежит вся ответственность. В Украине тоже об этом говорили пророссийские силы. В конечном итоге, эта информационная операция переросла уже в использование военных средств для эскалации на Донбассе. Заявления и самих боевиков, и российской стороны основывались на том, что ВСУ сами пошли на обострение, и что идет широкомасштабное наступление со стороны украинской армии, Украина срывает Минск, Украина пытается таким образом воспользоваться неопределенностью в США и политическими пертурбациями в Европе в свою пользу, и силовым способом решить проблему Донбасса.

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    Одновременно мы видели, что и немецкие СМИ сообщали о том, что вина лежит на Украине. Все эти линии принадлежат одной цепи. И в конечном итоге мы видим, что авдеевский «пасьянс» у Путина не сложился. Вчера практически все страны ОБСЕ, кроме России, возложили ответственность за эскалацию на Москву. Консенсуса у ОБСЕ не может быть из-за того, что ее страной-участницей есть агрессор – РФ. В ООН – это общая позиция, что европейские страны против России.

    Сейчас первый этап Путин проиграл, поскольку международное сообщество не поддержало его версию о том, что Киев срывает Минские договоренности. Однако говорить о том, что после этого Путин успокоится, и на Донбассе наступит мир и тишина, к сожалению, не приходится. Путин все равно хочет навязывать свою позицию о том, что Россия способна говорить на «черное» «белое» очень долго. Уж весь мир знает, что Россия имеет непосредственное отношение к событиям в Донбассе. Есть резолюция ПАСЕ от октября 2016 года, это политический документ. Есть юридическое решение европейского суда по иску «Алмаз-Алтея», где четко сказано, что Россия снабжает боевиков вооружением, а соответственно, несет ответственность за события на Востоке Украины. Несмотря на все это, Путин с недоумением говорит о том, что Россия никакого отношения не имеет к ДНР и ЛНР. И даже сейчас. Когда все понимают, что ответственность за эскалацию лежит на РФ, она все равно продолжает делать вид невинного создания, и якобы не понимает, о чем идет речь.

    Если говорить о возможной еще большей вспышки российской агрессии, то неоднократно отмечалось, и события в Авдеевке яркое тому подтверждение, что российские войска в том комплекте, в котором они сейчас находятся на Донбассе, не могут выполнять серьезные задачи. Силы АТО обладают необходимыми средствами, их комплект позволяет сдерживать российские войска. Мы знаем, что у боевиков нет шансов даже на какие-то тактические успехи. Ситуация может измениться, если Россия введет свои батальонные, ротные тактические группы на территорию Донбасса, и они как это было во время Иловайска, Дебальцево, станут ядром для достижения каких-то военных целей. Тогда операция может измениться. Но сейчас не 2014-2015 года на дворе, Вооруженные силы Украины имеют необходимые резервы. И на такой случай, я уверен, украинская армия сможет сдержать наступления врага.

    Нынешние события как раз повод, чтобы четко в законодательном поле определить все рамки тех событий, которые происходят на Донбассе. У нас есть Постановление Верховной Рады от 2015 года о признании России агрессором. Тем не менее, сейчас идут споры относительно оккупированных территорий Донбасса. Т.е. в Кабмине мы видим какие-то движения представителей Министерства оккупированных территорий, они опровергают то, что идет оккупация. С точки зрения военной, я готов дискутировать с любым чиновником на эту тему. Оккупация – это когда войска противника военным способом контролируют территорию другой страны. В данном случае, территорию Донбасса контролируют другие структуры – армейские корпуса ДНР и ЛНР. Эти структуры укомплектованы не гибридным способом, поскольку там находятся кадровые военнослужащие РФ, российские наемники и пророссийские боевики. Однако тут нужно смотреть, кому они подчиняются - через центр территориальных войск Южного военного округа РФ, штаб которого находится в Ростове-на-Дону. Таким образом, это штатная структура Вооруженных сил России. А значит, они контролируют эту территорию. Речь может идти только об оккупации.

    Если мы ставим вопрос о том, что Россия – агрессор, ОРДЛО – оккупированные территории, то мы уже получаем подкрепление и политическое от ЕС – еще двух участников нормандской четверки: Франции и Германии. Именно резолюцией ПАСЕ признается, что Россия несет ответственность за события на Донбассе. Отсюда мы выходим на четкое понимание: Россия – агрессор, оккупант, Украина – жертва. А стороны конфликта – Россия и Украина, а не какие-то там структуры ДНР и ЛНР, которые не являются субъектом принятия решений. Соответственно, Минский формат нужно переформатировать, и он будет работать только в том случае, если будут договоренности не между Украиной и ДНР и ЛНР, а между Украиной и Россией. Потому ДНР и ЛНР – это виртуальные образования, которые даже квазигосударствами не назовешь. Россия как субъект международного права имеет определенную ответственность, и может давать гарантии в случае невыполнения договоренности. Тогда могут быть дополнительные санкции и какие-то меры со стороны международного сообщества. Когда Минск будет трансформирован таким образом, что договоренности будут между Киевом и Москвой, под ответственность сторон, тогда он будет работать. А сегодня потому он и не работает: есть Киев, который несет ответственность перед международным сообществом и гарантирует выполнение со своей стороны мирных договоренностей, и есть какие-то Пушилины, Захарченки, Плотницкие и прочие братья, которые вообще не понятно кто, и не понятно, какие гарантии они дают, и какой статус имеют.

    Джерело: Апостроф
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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