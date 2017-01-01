Через обстріли бойовиками Авдіївки енергетики не можуть вести ремонт

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Наразі військовослужбовці підрозділів CIMIC разом із комунальними службами продовжують ремонт будинків у приватному секторі Авдіївки

Бригада електромонтажників через обстріли Авдіївки так і не змогла поки що вийти в район пошкодження ЛЕП. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він поінформував, що військовослужбовці підрозділів CIMIC разом із комунальними службами продовжують ремонт будинків у приватному секторі. Працівники служби соцзахисту доставляють продукти харчування людям похилого віку та тим, хто потребує такої допомоги.

«Ми організували централізований пункт прийому та видачі гуманітарної допомоги. Там приймають, обліковують та роздають мешканцям міста усе необхідне. В приватному секторі встановили дві польові кухні, вони забезпечують гарячим харчуванням і кип’ятком мешканців старої Авдіївки», - повідомив Жебрівський.

Нагадаємо, 1 лютого російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі. Але бойовики обстрілюють піротехнічні загони і загони енергетиків, які приїхали у фронтову Авдіївку.