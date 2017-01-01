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    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея

    • Вчора, 11:09
    • Розсилка
    Олександр Турчинов
    Фото: facebook.com/strumkovskij
    Олександр Турчинов

    «Через агресивні дії російських гібридних військ, які свідомо йдуть на загострення ситуації, ми маємо бути готовими відповісти на будь-які провокації вздовж всієї лінії зіткнення», - заявив Турчинов

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, під час відвідування передової лінії оборони в Адіївці, доручив військовим в авдіївській промзоні підготувати оперативні плани на випадок наступальних дій ворога.

    «Перед військовими поставлено завдання щодо уточнення оперативних планів у разі проведення наступальних операцій російськими гібридними військами з урахуванням підготовки ефективних контрнаступальних дій», – йдеться в повідомленні прес-служби РНБО.

    «Через агресивні дії російських гібридних військ, які свідомо йдуть на загострення ситуації, ми маємо бути готовими відповісти на будь-які провокації вздовж всієї лінії зіткнення», - заявив Турчинов.

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    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея
    Фото: facebook.com/strumkovskij

    Як повідомлялося, за чотири доби від початку обстрілів Авдіївки Головне управління Нацполіції в Донецькій області відкрило понад 50 кримінальних проваджень за фактами обстрілів бойовиками міста.

    Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

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