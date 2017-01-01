Як Турчинов відвідував зруйновану обстрілами Авдіївку. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/strumkovskij Олександр Турчинов

«Через агресивні дії російських гібридних військ, які свідомо йдуть на загострення ситуації, ми маємо бути готовими відповісти на будь-які провокації вздовж всієї лінії зіткнення», - заявив Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, під час відвідування передової лінії оборони в Адіївці, доручив військовим в авдіївській промзоні підготувати оперативні плани на випадок наступальних дій ворога.

«Перед військовими поставлено завдання щодо уточнення оперативних планів у разі проведення наступальних операцій російськими гібридними військами з урахуванням підготовки ефективних контрнаступальних дій», – йдеться в повідомленні прес-служби РНБО.

«Через агресивні дії російських гібридних військ, які свідомо йдуть на загострення ситуації, ми маємо бути готовими відповісти на будь-які провокації вздовж всієї лінії зіткнення», - заявив Турчинов.

Як повідомлялося, за чотири доби від початку обстрілів Авдіївки Головне управління Нацполіції в Донецькій області відкрило понад 50 кримінальних проваджень за фактами обстрілів бойовиками міста.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.