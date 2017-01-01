В Авдіївці відновилося навчання в одній школі

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Евакуація дітей з Авдіївки

До навчання приступило 225 дітей

Станом на 11 годину 2 лютого, в м. Авдіївка відкрилася школа №7, там відновився навчальний процес. До навчання приступило 225 дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Рятувальники інформують, що сьогодні з міста евакуйовано 26 людей, з них 17 дітей, до м. Святогірськ Донецької області. Загалом з м. Авдіївка евакуйовано 175 осіб ( з них 94 дитини).

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 — від благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 5500 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

Як повідомлялося, за чотири доби від початку обстрілів Авдіївки Головне управління Нацполіції в Донецькій області відкрило понад 50 кримінальних проваджень за фактами обстрілів бойовиками міста.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.