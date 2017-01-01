Понад мільйону мешканців Донбасу загрожує гуманітарна криза - ООН
- Сьогодні, 19:44
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Внаслідок обстрілів люди, що живуть по обидва боки від лінії зіткнення на Донбасі, більш ніж на 24 години лишаються без світла та води
У зоні конфлікту на Донбасі 1,3 мільйона людей перебувають на межі широкомасштабної гуманітарної кризи через перебої з постачанням води, електроенергії та газу. Про це йдеться у звіті Управління гуманітарних питань ООН.
Зазначається, що внаслідок обстрілів люди, що живуть по обидва боки від лінії зіткнення на Донбасі, більш ніж на 24 години лишаються без світла та води.
У звіті, зокрема, вказується, що найбільше від перебоїв з електроенергією і водопостачанням страждає населення Авдіївки, Маріуполя, Попасної і Золотого (на підконтрольній території), Донецька, Докучаєвська, Стаханова, Спартака, Верхньоторецького і Ясинуватої (на не підконтрольній Києву території).
Нагадаємо, 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхнеторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка.
Станом на 6 травня були проведені обстеження та ремонтно-відновлювальні роботи високовольтної ЛЕП в районі Донецької фільтрувальної станції.
6 травня ввечері на станції було відновлено електропостачання.
Водопостачання було відновлено 8 травня.
Джерело: Еспресо ТВ