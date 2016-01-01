Війна на Донбасі: три напрямки, де бойовики бояться наступу ЗСУ

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Українські військові змогли утримати свої позиції в районі Світлодарськ дуги

Про причини ескалації на Світлодарській дузі

Якщо дивитися на ситуацію в комплексі, з прив'язкою до всіх подій останніх місяців в зоні АТО, то ми побачимо логіку бойовиків, яка спрацьовує і на інших ділянках фронту, а не тільки на Світлодарській дузі. Є ряд ділянок, на яких бойовики дико дуже бояться наступу українських військ. По-перше, це приморський напрямок. Потрібно розуміти, що наші там не будуть наступати, але спочатку, коли в районі Новоазовська були влаштовані два райони оборони, бойовики побоювалися, що їх випруть до російського кордону, адже там невелика відстань. Я вважаю, що сили АТО в нинішньому стані можуть наразі виконати цю бойову задачу, була б політична воля. Бойовики це прекрасно розуміють. Другий напрямок - Докучаєвськ. Місто практично з трьох сторін оточене силами АТО. Один ривок - і Докучаєвськ вже наш. Третій напрямок - це якраз Світлодарська дуга.

Спочатку побоюючись, що ВСУ можуть наступати, вони створювали там навіть не просто мережу опорних пунктів, а реальні райони оборони. Вони накопичували там сили і засоби. Після цього у них йде друга стадія, коли вони починають діяти, як вони кажуть, на випередження, щоб зірвати «мерзенні плани київської хунти» і вдарити першими. Аналогічну ситуацію в перманентному стані ми спостерігаємо на маріупольському напрямку, і це ж зараз сталося в районі Світлодарської дуги. Причому бойовики могли діяти набагато масштабніше, але ті сили і засоби, які вони задіяли, свідчать про те, що вони ведуть перевірку боєм: перевіряють наші бойові порядки, намагаються з'ясувати, наскільки успішно наші підрозділи можуть тримати оборону першої лінії. В той же час вони намагаються вирівняти лінію фронту, щоб не було наступів на території, які вони контролюють. Ну і питання контролю над Вуглегірською ТЕС залишається відкритим.

Коли йде мова про те, що наші зайняли нові позиції або просунулися вперед, ми повинні розуміти, що ці речі потрібно правильно інтерпретувати, щоб не працювати в унісон з російською пропагандою, яка кричить, що ВСУ розпочали широкомасштабний наступ. Важливо, звичайно, підтримання морально-бойового духу у наших бійців АТО і українського суспільства, щоб показати, що армія і сили АТО успішно виконують різні бойові завдання, що вони високоефективні і тому подібне. Ми кажемо, що бойовики перші почали і ми в ході контратаки захопили якісь позиції. Але питання в тому, як інтерпретують цю інформацію на Заході наші партнери, які є членами нормандської четвірки.

Що стосується відволікання уваги суспільства, то всередині України, на превеликий жаль, постійно відбуваються якісь негативні процеси, які пов'язані з соціально-економічним станом країни, політичними загостреннями, акціями, які влаштовує, так звана, опозиція. При цьому вони йдуть з такою частотою, що практично будь-яку подію в АТО можна сміливо прив'язувати до якихось подій всередині країни. Але наскільки реальний ця зв'язок? Мені слабо віриться, що командування «першого армійського корпусу» так званої ДНР, плануючи бойові операції, дивиться на те, який там банк націоналізують в Україні. Мені здається, що такі версії притягнуті за вуха.

Джерело: Апостроф

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