  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики на Донбасі ведуть вогонь на всіх напрямках

    • Вчора, 19:13
    • Розсилка

    Бойовики обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

    За сьогоднішній день, станом на шосту вечора, зафіксовано 16 обстрілів бойовиками позицій АТО.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у вечірньому зведенні.

    «Протягом дня бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. ... Загалом, станом на 18 годину, відбулося 16 обстрілів», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Як зазначається, на Маріупольському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Красногорівку. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Широкине й Мар’їнку. Поблизу Талаківки зафіксовано також вогонь з озброєння БМП. 

    На Луганському напрямку з гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Золоте та Новозванівку.

    На Донецькому напрямку окупанти, використовуючи 120 і 82 міліметрові кулемети та стрілецьку зброю, неодноразово протягом дня вели вогонь по наших позиціях поблизу Луганського та Авдіївки, зазначає прес-центр штабу АТО.

    Читайте також
    зона АТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ