Бойовики на Донбасі ведуть вогонь на всіх напрямках

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Бойовики обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

За сьогоднішній день, станом на шосту вечора, зафіксовано 16 обстрілів бойовиками позицій АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у вечірньому зведенні.

«Протягом дня бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. ... Загалом, станом на 18 годину, відбулося 16 обстрілів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на Маріупольському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Красногорівку. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Широкине й Мар’їнку. Поблизу Талаківки зафіксовано також вогонь з озброєння БМП.

На Луганському напрямку з гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Золоте та Новозванівку.

На Донецькому напрямку окупанти, використовуючи 120 і 82 міліметрові кулемети та стрілецьку зброю, неодноразово протягом дня вели вогонь по наших позиціях поблизу Луганського та Авдіївки, зазначає прес-центр штабу АТО.