Активісти, які палять шини, боряться за право завозити автомобілі за непрозорими схемами

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти палять шини

Чи потрібні Україні тисячі нових старих машин, які зроблять проїзд містом абсолютно неможливим?

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Какие-то хитросделанные люди бастуют, жгут шины и устраивают пробки на вьезд в Киев. И делают это ради схем. Люди, активисты, отстаивают схемы. Это новый шаг в борьбе активистов за светлое будущее. Начиналось все с борьбы с коррупцией. Это правильно. Продолжилось все борьбой с борцами с коррупцией, когда специально нанятые активисты и журналисты мочат либо те институты, которые начинают делать реформы, либо отдельных личностей, эти реформы продвигающих. Это не правильно но по крайней мере сохраняется красивая мина при плохой игре. Теперь же активисты просто отстаивают схемы, по которым отдельные хитросделанные товарищи будут завозить дешевые автомобили, а обычные граждане платить втридорога. И если бы они просто отстаивали снижение заградительных пошлин. Которые должны поддерживать несуществующий автопром Украины. Это в целом дискуссионный вопрос, хоть Трамп и хочет сделать изоляционизм и протекционизм модным, но по крайней мере справедливый. А шины жгут для того, чтобы специально обученные люди зарабатывали деньги, завозя в Украину мусор, от которого вся Европа отказывается, переходя на электромобили. При этом, ни о какой справедливости и речи быть не может. Ведь кто-то будет покупать дешевые авто, а кто-то будет платить честно. Высокую цену и полные налоги.

Ключевое – это правила игры. Они должны быть общие. Как только появляются исключения – появляются схемы и коррупция.

Государство может себе позволить исключение только если они отражаются стратегическую инициативу.

Что является стратегически важным для нашего государства: Переход на электромобили или появление на дорогах Украины десятка тысяч новых старых бензиновых автомобилей?

Наверное, важнее перейти на электромобили. И это направление нужно поддерживать. Снижать налоги. Даже дотировать покупки украинцы электромобилей. И да, дотировать даже из таможенных сборов, которые поступают при импорте бензиновых автомобилей. Потому что это важно. Это стратегия. Люди, которые хотят пользоваться вредным транспортом должны платить и за тех, кто пользуется транспортом экологичным. Только так это работает во всем мире.

Нужно ли Украине тысячи новых старых машин, которые сделают проезд по городу совершенно невозможным? Чтобы жители городов стояли в пробках и дышали канцерогенами, от которых избавляются во всех цивилизованных странах? При том, что приоритетом всех развитых городов мира становится развитие общественного транспорта. С минимальным использованием транспорта частного. Отчасти заградительные пошлины служили и сдерживающим факторов по избыточной автомобилизации крупных городов, к которым они, эти города, физически не готовы. Мосты, развязки, парковки. Этого всего просто нет. А значит рост количества автомобилей может привезти крупные украинские города, например Киев, к коллапсу.

Да, в Украине автомобили очень дорогие. Не справедливо дорогие. И это всегда было элементом коррупции, потому что по другому трудно было бы объяснить протекционизм. Защищали мусор, производимый в Украине. Но теперь сменить этот мусор на другой, европейский, как то не очень логично. И на фоне разговоров о геноциде украинцев тут же утверждать, что простым украинцам не хватает машин, как-то тоже не логично. Может пора защищать то, что действительно нужно? И может тогда и люди станут жить дольше, да и торговый баланс будет легче дышать, если не давить на него ценой нефти.

Так что можно понять, если бы шины жгли активисты, требующие максимального содействия развитию электромобилей в Украине. Или если бы они требовали наконец запустить камеры на всех дорогах Украины, чтобы вождение на них стало не таким экстремальным видом спорта. Но люди отстаивают схемы. И делают это на завезенных по схемам машинах. И требуют, чтобы все вокруг были честными. И платили налоги. И не брали взятки. Как всегда, делайте реформы, но в другом месте.

Джерело: блог Сергія Фурси

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