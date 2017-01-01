Протести автомобілістів: рух транспорту на в’їздах до Києва відновлено

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Акція протесту автомобілістів

Рух автотранспорту на під'їзних шляхах до Києва здійснюється без обмежень

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією припинили протести на в’їздах до Києва. Наразі рух автотранспорту на під'їзних шляхах до Києва здійснюється без обмежень. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору» на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що це стосується автомобільних доріг державного значення:

- М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 18

- М-05 Київ – Одеса, км 13 (смт. Чабани),

- М-06 Київ – Чоп, км 19,

- М-07 Київ – Ковель – Ягодин, 19 км

Нагадаємо, сьогодні на в’їздах до Києва близько 200 осіб брали участь в акції щодо врегулювання транзиту автомобілів з іноземною реєстрацією, рух транспорту було ускладнено. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття. Учасники акцій вимагають ухвалити зміни до Митного кодексу про врегулювання транзиту, тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, якими передбачено пом'якшення умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією.

Все про акцію протесту читайте в статті «Главкома» «Протести на в'їздах до Києва: чого вимагають автомобілісти»