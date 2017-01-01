Автомобілісти продовжать протести не лише на околицях Києва

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Акція протесту автомобілістів

Після 20:00 відбудуться загальні збори мітингувальників, де буде обговорено подальші дії

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією планують продовжувати протест на трасах до 20:00, а мітинг біля Кабінету міністрів завершується.

Організатор акції Олег Ярошевич запевнив, що вони планують завершити анонсовану акцію – вона продовжуватиметься до 20:00, після чого відбудуться загальні збори мітингувальників, де буде обговорено подальші дії.

На запитання, чи учасники акції знову збиратимуться й палитимуть шини, він відповів: «Ви можете не сумніватися. І, напевно, не лише на околицях Києва. Тому що це, вже я бачу, на сьогодні абсолютно недієво для них».

Ярошевич також уточнив, що йдеться про продовження акцій сьогодні на Житомирській, Одеській та Бориспільській трасах.

Водночас позафракційний народний депутат Володимир Парасюк, який був присутній на акції та ходив до урядовців, щоб передати вимоги мітингувальників, повідомив про зустріч з міністром фінансів Олександром Данилюком, який, за словами Парасюка, запевнив, що розгляне пропозиції мітингувальників. Із прем'єр-міністром, додав депутат, зустрічі не було, адже його не було на робочому місці.

«Данилюк реально почув і сказав, що йде розбиратися з цією ситуацією зараз, наразі йде розглядати законопроект, що він обов'язково найближчим часом скаже про цю проблематику, вийде з якоюсь офіційною заявою», – сказав Парасюк.

Нагадаємо, сьогодні на в’їздах до Києва близько 200 осіб брали участь в акції щодо врегулювання транзиту автомобілів з іноземною реєстрацією, рух транспорту було ускладнено. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття. Учасники акцій вимагають ухвалити зміни до Митного кодексу про врегулювання транзиту, тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, якими передбачено пом'якшення умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією.

Все про акцію протесту читайте в статті «Главкома» «Протести на в'їздах до Києва: чого вимагають автомобілісти»

Джерело: УНІАН