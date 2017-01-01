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    Думки вголос

    Фінансова поліція: хто та чому виступає проти її створення

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Вчора, 18:26
    • Розсилка
    Фінансова поліція
    Фото: espreso.tv
    Фінансова поліція

    Створення фінансової поліції буде непопулярним серед прокурорів, офіцерів СБУ та співробітників податкової. Але їхні почуття нас мають турбувати найменше

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    Непопулярные реформы бывают разные.

    Вот в среде граждан, предпочитающих популистов и им подобных, не любят пенсионную реформу или земельную. И не будут любить. И скоро будут кричать. И популисты и эти граждане. Про геноцид. Про клятых буржуев. Про мировую закулису.

    Но крики не так страшны как молчание. Молчание, за которым борются с другими непопулярными реформами. Используя всю мощь бюрократии. И парламентского саботажа.

    Непопулярными как раз среди популистов, а также чиновников и других артистов разговорного жанра.

    Речь идет о стандартных мерах, которые уже успели набить оскомину: антикоррупционных судах, полномочиях НАБУ. А теперь еще и о финансовой полиции. Которую всеми силами пытаются остановить разные министерства, депутаты и прочие заинтересованные лица.

    Вчера Минфин должен был представить законопроект о Финансовой Полиции на заседании правительства. Не представил. И это очень плохо.

    Финансовая полиция должна не только разогнать коррупционное кубло налоговой милиции в ГФС (жаль, что не само ГФС, которое то же кубло, только поболее).

    Она должна забрать борьбу с экономическими преступлениями у тех органов, которые занимаются ими от любви к искусству. К искусству маски-шоу и отжима бизнеса. Когда СБУ приходить шерстить кого-то, то они ведь не ловят там шпионов. Они ловят рыбу в мутной воде. И с этим должно быть покончено. Это не дело контрразведки.

    То же самое и все другие силовые ведомства, коих развелось немерено. А значит и клиентов на то, чтобы прийти и закошмарить бизнес, тоже очень много.

    И вот Минфин хочет покончить с этой вакханалией. Ввести единую службу, которая может бороться с экономическими преступлениями. И люди в которой будут набраны по принципу НАБУ и получат высокую зарплату. Что не может гарантировать их честность, но позволит пойти туда честным людям, которые придут не для того, чтобы заниматься коррупцией и отжимать заводы.

    Это будет огромный шаг по борьбе за инвестиционный климат. И поможет экономическому росту в разы больше, чем любое печатанье денег. Но, конечно, сильно ударит по продажам Рендж Роверов и Элитной недвижимости вокруг областных центров.

    Но, судя по всему, хочет только Минфин. А другие не хотят. При том по той же причине, по которым это нужно бизнесу.

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    И МВФ. Но он внешний игрок, а решения принимают внутренние. Игроки. Которые очень не хотят лишиться потоков. Не хотят увидеть призрак независимого органа. Они уже обожглись с НАБУ. И это видно по комментариям людей а-ля Охендовский, которые ругают новое ведомство. И с каждым новым словом критики от такого человека как Охендовский, у которого все на лице написано, все больше уважения вызывает НАБУ. Самая непопулярная реформа на сегодня. Непопулярная среди судей, чиновников и депутатов.

    Так и создание финансовой полиции будет непопулярным среди прокуроров, офицеров СБУ и сотрудников налоговой.

    Но их чувства нас меньше всего должны беспокоить. И волновать нас должно только то, что сотни коррупционеров будут заинтересованы в том, чтобы затормозить процесс или внести в новый закон достаточно коррупционных правок, оставляющих лазейки для продолжения бизнеса по-старому.

    Джерело: site.ua
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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