Фінансова весна: відставка Гонтаревої, маски-шоу і Фортуна без капіталу

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Фото: УНІАН

Замість Податкової поліції повинна бути створена Служби фінансових розслідувань - це був би хороший сигнал для інвесторів

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Налоговая милиция

Наличие огромного количества конторских служб, которые могут прийти и заняться экономическим вопросом, создают очень большие неприятности бизнесу, и сильно бьет по инвестиционному климату. Потому если полномочия всех этих служб (Налоговой милиции, полиции, СБУ) будут забраны и отданы Службе финансовых расследований, создание которой продвигает Минфин, то это станете позитивным сигналом для инвесторов.

Вопрос создания Службы финансовых расследований лоббируется МВФ, а поскольку мы от МВФ никуда не денемся в ближайшее время, то есть надежда.

Создание такой структуры имеет широкую поддержку в обществе: «маски-шоу» никогда никому не нужны. Они не генерируют деньги для государства. Преступления совершаются в компьютерах, в бумажках, договорах и так далее. И там их нужно и искать, а не проводить «маски-шоу».

Например, налоговый департамент США, его все бояться, как огня. У них нет своего спецназа. Они просто звонят в полицию и говорят, куда нужно приехать. Там этому никто не сопротивляется: если приходит налоговая, то все поднимают руки, они знают, чем это чревато. Поэтому силовое ведомство не нужно, это лишнее подразделение.

«Вбросы» об отставке Гонтаревой

Первыми месседж об отставке Гонтаревой начали разгонять те же люди, которые боролись с ней во время национализации «Привата». Тогда они таким образом пытались избежать передачи банка государству. Сейчас война ведется потому, что НБУ, Минфин и «Приват» будут требовать возврата залогов, а бывшие собственники «Приватбанка» не хотят их возвращать. Цена вопроса – несколько миллиардов долларов.

Не стоит также отбрасывать то, что у этих слухов могут быть основания. Известно, что НБУ жалуется на отсутствие поддержки в судах, а также со стороны силовых ведомств. И это может является основной причиной для ухода правления Национального банка.

О ликвидации банков

Все самые злостные банки, которые не выполняли обязательства, выведены с рынка — они не могут вести бизнес без капитала. Теперь выводятся с рынка все банки, по типу «Фортуны банка» – такого размера банки занимают лишь 3% рынка. Реального влияния на функционирование системы этот процесс не имеет.

Завершение этого процесса по большим банкам мы видим на примере «Приватбанка» и «Платинум банка». Чем меньше этих банков будет, тем лучше.

Джерело: Апостроф

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