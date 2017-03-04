На Вінниччині банкір привласнив 400 тисяч гривень

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Обвинувальний акт відносно екс-службовця банку скеровано до Вінницького міського суду

Екс-керівника відділення «Златобанку» судитимуть за розкрадання майже 400 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

«Прокуратурою Вінницької області скеровано до суду обвинувальний акт відносно екс-керівника відділення «Вінницька РД» АТ «Златобанк» за обвинуваченням у привласненні грошових коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2014 році начальник відділення з метою незаконного збагачення здійснив підроблення документів на відкриття депозитного рахунку, документів на отримання коштів від вкладника та зарахування на депозитний рахунок.

На підставі вказаних підроблених документів зловмиснику вдалося заволодіти коштами майже на 400 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт відносно екс-службовця банку скеровано до Вінницького міського суду для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

На Вінниччині судитимуть банкіра за розкрадання

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