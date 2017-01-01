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    Думки вголос

    «Гіркі жнива». Фільм, який не сподобається глядачам

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка
    &laquo;Гіркі жнива&raquo;
    «Гіркі жнива»

    Це фільм не для глядача. Це фільм для тих, хто дав гроші

    Мовою оригіналу

    У фильма счастливый конец. Все счастливы, когда он заканчивается. Это примерное описание эмоций от фильма «Гіркі жнива», который может стать добротной пропагандой, но не стал хорошим кино. Беда в том, что когда вы идете в Киеве на такое кино, то ожидаете увидеть «Храброе сердце» (хорошее кино и великолепную пропаганду). Только по-украински. Но вы его не видите.

    Вы видите историю без логики, слепленную как на коленке. Поступки главных героев не поддаются пониманию. Сценарист не сильно заморачивался над прописыванием психологических портретов героев. И просто слабо снятые сцены, на которые просто, кажется, не хватает времени и денег. Трейлер, который идет весь фильм и под разным углом показывает страдание украинцев и жестокость большевиков, не пытаясь снять одну внятную историю. И поэтому не цепляет. И поэтому даже ужасы Голодомора не такие и страшные. Это выглядит как зомби апокалипсис в 30-х, а не трагедия страны, после просмотра которой хочется плакать и рвать и метать одновременно.

    И да. Что такое хороший голливудский фильм? Это фильм, на который ходят зрители. И который им нравится. Его делают для зрителей, чтобы они несли деньги в кинотеатры. Есть еще украинские фильмы, которые снимались у нас за государственные деньги. Они снимаются «для галочки», когда надо распилить бюджет. И в крайнем случае для чиновника, который вдруг решил показать себя патриотом. Они никогда не окупаются. Украинское кино в этом плане напоминает украинский клубный футбол. Это не бизнес. Это игрушка. И способ распилить бабло.

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    Во много «Гіркі жнива» повторяют эту историю. Это фильм не для зрителя. Это фильм для тех, кто дал деньги. Те самые пресловутые 20 млн долларов канадской диаспоры. И инвесторам наверняка понравится это кино. И красивые украинские виды и немного магического реализма, идиллическая Украина, которая существует только в голове у тех, кто давно уехал, и идиотская Москва, которая непонятно как побеждает с такими людьми во главе. Это все прекрасно ложиться в голову любого украинца второго-третьего поколения, воспитанного на сказках о Родине. И также сказочно пытающегося эту историю снять. Дав правление в руки американскому режиссёра, который также далек от украинской истории, как мы от описания их Гражданской войны.

    Такое кино никогда не понравится массовому зрителю. И никогда «не продаст» Украины западному зрителю. Никогда не сделает то, что сделало Храброе Сердце для Шотландии. И тут опять беда завышенных ожиданий. У зрителя, который этого хочет. И вряд ли может получить. Особенно принимая во внимание, что бюджет фильма может быть сумасшедшим ля украинского кино, но мизерный для качественного голливудского блокбастера. Но главное, чтобы создатели фильма и не пытались сделать такую историю. И это самое обидное.

    И да, хватить уже хвалить кино просто за то, что оно украинское.

    Джерело: блог Сергія Фурси

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