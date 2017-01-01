Стокгольмська перемога: українці відігралися на росіянах

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це дуже не стандартна для українців «Перемога», адже зазвичай їх добували на жилах і всупереч державі і її політиці. Тепер перемоги добилася державна компанія з державним менеджментом

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Арбитраж не признал требования Газпрома по «бери или плати». Арбитраж признал право Нафтогаза на пересмотр цены на рыночный уровень.

Когда то под Полтавой шведы вместе с нами отгребли от русских. В результате страна избавилась от имперского синдрома, и стала процветающей. А мы угодили в империю с чередой чокнутых властителей. Вчера в рамках Стокгольмского арбитража украинцы отыгрались на россиянах. И сделали еще один шаг в сторону полной независимости от Кремля. Потому как тяжело быть независимым от того, кому ты должен много денег. Первый раунд Арбитража с Газпромом остался за Нафтогазом. Раунд, в котором мы оборонялись и отбивали атаки Газпрома. Будет еще решение по транзиту. Но там у нас потенциальный апсайд. И тем ценнее эта «Перемога», что она добыта на фоне значительных рисков потерь.

На самом деле, это Перемога посильнее выигрыша Евровидения. Газпром хотел от нас 47,1 млрд. долларов (35 млрд плюс проценты). Платы за газ, который мы не брали. Но обязательства брать и платить или не брать или все равно платить, подписали. Так дорого могла нам обойтись Юлия Владимировна и ее газовый контракт. Который и так очень долго истощал украинские валютные резервы. В суде удалось доказать, что в этом контракте не было экономики. И он не был рыночным. Что там было суд не сказал, они люди приличные. Не цензурные эпитеты для тех, кто его подписал, можно оставить украинцам.

Это пример победы профессионализма. Победы, когда украинцы используя мозг и мировое право показывают свою конкурентоспособность. И эффективность. Это очень не стандартная для украинцев «Перемога», ведь обычно их добывали на жилах и вопреки государству и его политике. Теперь победы добилась государственная компания с государственным менеджментом. Немного пафосно, но правда.

Этот результат был бы невозможен без поставок норвежского газа. Просто потому что тогда мы были бы вынуждены продолжать покупать российский газ и наша позиция в суде была бы слабой. Этот результат был бы невозможен без перемычки на границы в Словакии, которая позволила нам «виртуально» брать море газа из Европы и не иметь дело с Газпромом, легализируя контракт. Все саркастические замечания на счет того, что мы не берем российский газ, когда он все равно российский, должны разбиться о сегодняшнее решение суда. Потому что не важно, где добыли газ. Важно, с кем заключаешь контракт. И кому идут платежи.

Конечно, нам позволили пересмотреть цену. Это тоже приятно. Но вряд ли Нафтогаз будет покупать газ у Газпрома по любой цене. Но теперь в переговорах с другими поставщиками на нас не будет давить невозможность покупок у Газпрома, что значительно усилит наши позиции. Пока не ясно, направлено это решение (по пересмотру цены) в будущее или в прошлое. Если бы в прошлое, то мы могли бы не только обнулись висящий на нас долг в 2,2 млрд. долларов, но и потребовать компенсации. Но это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой.

И да, это не «Стокгольм наш». И не «Осло наше». Это правовое решение. Которое принимают без оглядки на то, кто плохой, а кто хороший. И это приятно. Нам не сделали подарок, как бедным родственникам. Нашу работу оценили по достоинству. И в офисе Нафтогаза должны пить шампанское даже трезвенники и язвенники.

Джерело: блог Сергія Фурси

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