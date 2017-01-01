«Газпром» відреагував на рішення Стокгольмського арбітражу

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«Газпром»

У російській компанії стверджують, що рішення не містить конкретних цифр

Російська компанія заявила, що вивчає рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду між ПАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» та вважає, що таке рішення є «проміжною» стадією арбітражного процесу.

Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на заяву «Газпрому».

«Сьогодні отримано окреме (проміжне) рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду між ПАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в рамках контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, що є проміжною стадією арбітражного процесу. Стокгольмський арбітраж може винести остаточне рішення не раніше кінця червня», - йдеться в повідомленні.

В ході телефонної конференції заступник начальника юридичного департаменту «Газпрому» Сергій Коваль повідомив, що компанія вивчає проміжне рішення Стокгольмського арбітражу.

За його словами, рішення не містить конкретних цифр і присвячено вирішенню принципових юридичних питань.

Як відомо, сьогодні Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

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Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Стокгольмського арбітражу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку.

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