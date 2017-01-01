Оренда Криму РФ та безславне закінчення кар'єри Артеменка

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Артеменко

Уявіть картинку: Трамп, Путін і Порошенко в ООН п'ють шампанське за нового українського Бжезінського – Артеменка, який стоїть тут же, поруч, щойно нагороджений Нобелівською премією миру

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Предложение украинского депутата Артеменко об урегулировании ситуации на Украине, в Киеве бомбой не стало.

Во-первых, потому что главный смысл предложения можно сформулировать фразой «давайте договариваться», а тут, независимо от сути предложенного, Артёменко играет на поле Надежды Савченко, которая также видит выход в переговорах. Только она видит эти переговоры на низовом, так сказать, народном уровне, а Артёменко вообще поверх голов – то есть, через Трампа и Путина. И это, как ни странно, наиглавнейшая причина провала идеи, независимо от её содержания, ибо Артёменко как бы выводит Украину из субъектов переговоров — он, не показав своего предложения Порошенко, в понимании украинских политиков, стал на позицию Путина, смысл которой в том, что договариваться должны Россия и США, а Украина тут никто.

Но дело в том, что Украина, как минимум, должна согласиться с любым предложением, а это вторая причина провала, ибо суть его – отдать России Крым как бы в аренду на сто лет. А это не нужно ни России, ни Украине. России – потому что «крымнаш», а Украине, потому что, кроме того, что это агрессия и отторжение, возникает вопрос – а с какой стати отдать в аренду? Для чего? Чтобы потешить самолюбие Путина и россиян? И почему на сто лет, а не на 49 или 99, как чаще бывает.

Но, что самое важное: предложение Артёменко не в решении, а в откладывании конфликта – эти сто лет будут ужасом без конца, во время которого Москва будет каждый год проводить очередные референдумы граждан Крыма, чтобы хорошо подготовиться к тому, чтобы выкрикнуть все ту же фразу – «крымнаш» через 100 лет. И что помешает России через сто лет просто кинуть мировое сообщество – опыт то есть!

По сути, предложение Артёменко – это не решение проблемы, а перекладывание её на следующие поколения ни в чём ни повинных россиян и украинцев, которые будут гибнуть в следующей войне за Крым. Это такая же политическая близорукость, как нынешняя близорукость Путина, который захватил Крым и думает, что срастется. Ничего не срастётся. Так и будет весь его оставшийся срок. А далее со своей персональной пенсии, он будет видеть всё то же. Если вообще не откат при каком-то следующем президенте России.

Хотя Путину якобы все равно, но, кроме Крыма, он получил враждебное России огромное европейское государство, которое никогда – и вот это Путин никак понять не может, — никогда не согласиться с подобным отторжением части своей территории, кого бы в Украине не свергали, и как бы сами украинцы не ненавидели свою собственную власть.

Возвращаясь к Артёменко, можно сказать, что к глупости предложения по Крыму, добавляется лежащее на поверхности его желание быстренько соорудить свою собственную политическую карьеру. Представляете, как кружит голову картинка: Трамп, Путин и Порошенко в ООН пьют шампанское за нового украинского Бжезинского – Артёменко, который стоит тут же рядом, только что награждённый Нобелевской премией мира. Подобной благостной картинке мешают нюансы: украинский Бжезинский не показал свое предложение даже лидеру своей собственной Радикальной партии Олегу Ляшко. Но и это не всё: Артёменко, объявив свой план по Крыму, тут же заявил, что у него есть компромат на Порошенко. Возможно, это был жест в сторону России, чтобы подхватили, но тщетно.

Что же будет дальше? Политическая карьера Артёменко, который видел себя украинским Бжезинским, видимо закончилась. Может быть и уголовное преследование за измену родине. Что касается Трампа, Порошенко и Путина, то фамилия Артёменко вряд ли задержится в их памяти.

Если они вообще знают, кто это такой.

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