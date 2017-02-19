Парубій оголосив про виключення Артеменка з фракції Радикальної партії

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Андрій Артеменко

Артеменка виключили з фракції Ляшка

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа Андрія Артеменка з фракції Радикальної партії.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

В понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.