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    Парубій оголосив про виключення Артеменка з фракції Радикальної партії

    • Сьогодні, 12:10
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    Андрій Артеменко
    Андрій Артеменко

    Артеменка виключили з фракції Ляшка

    Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа Андрія Артеменка з фракції Радикальної партії. 

    Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

    За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

    Артеменко підтвердив існування такого плану.

    В понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

    Андрій Парубій Верховна Рада Радикальна партія
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