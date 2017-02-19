Парубій оголосив про виключення Артеменка з фракції Радикальної партії
- Сьогодні, 12:10
-
Розсилка
Андрій Артеменко
Артеменка виключили з фракції Ляшка
Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа Андрія Артеменка з фракції Радикальної партії.
Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.
За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».
Артеменко підтвердив існування такого плану.
В понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.