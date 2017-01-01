Репутація Путіна: Литвиненко, Нємцов, MH-17, а тепер ще й Вороненков

Матвій Ганапольський Оглядач

Матвій Ганапольський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вбивство Вороненкова

Що головне в житті? Репутація, яка заробляється протягом всього життя

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Что в нашей жизни главное?

Кто-то скажет – деньги. Другой скажет – связи. Для кого-то – семья и любовь.

Да, все это главное, но для нашей личной, приватной жизни.

А если дело касается политика. Если дело касается общественного деятеля, лидера государства.

Тут начинает действовать совсем другой закон, который отставляет в сторону все вышеназванное и выводит на первое место только одно – репутацию.

Репутация зарабатывается всю жизнь. Это сложный комплекс из твоей биографии, учебы, личной жизни, поступков и принятых решений.

Но особый, последний штрих твоей репутации, придает твоя мораль – те эфемерные принципы, которые ты проповедуешь и за которыми предлагаешь следовать другим.

Ты зарабатываешь репутацию всю жизнь, но один-единственный поступок может навсегда зачеркнуть твою репутацию. Дочь, пристроенная где-то за государственный счет; яхта друга-бизнесмена, на которой ты радостно катаешься, не думая о последствиях; деньги, взятые тобой за посредничество, чтобы кого-то свести с президентом страны – все это – смертельный приговор твоей репутации.

Все это легко доказать, если посмотреть на репутацию Владимира Путина.

Вот хакеры взламывают сайты западных партий, потрошат личную переписку лидеров, оказывают влияние на выборный процесс других стран.

Чьи это хакеры? Путинские, ясен пень, — это Путин приказал хакерам дестабилизировать запад.

В Украине, возле Харькова, взорвался военный склад. Кто взорвал? Путин взорвал, коню ясно.

Громкое преступление в центре Киева: убили перебравшегося на Украину бывшего депутата Госдумы Вороненкова. Кто приказал убить? Путин приказал, как пить дать! Стрелявший умер. Что про него известно? Он, вроде бы гражданин Украины, мелкий жулик. Зачем такому жулику стрелять в Вороненкова. Понятно, что его персону будут изучать под микроскопом. Но даже если выяснится, что это его личная идея, даже если он окажется марсианином или представителем какой-то масонской ложи, то мы будем уверены, что Путин уже побывал на Марсе в перерывах между руководством этой масонской ложи.

Вот это репутация Путина.

Конечно, Путина помещают на обложки всех журналов, там его называют самым влиятельным человеком в мире. Но не будем обманываться: влияние влиянию рознь – Дон Корлеоне был самым влиятельным в Италии, правда, в кино. Но Гитлер был самым влиятельным в жизни. То есть, главное для репутации – что ты сделал для счастья, или натворил для горя. Вопрос тут – на что ты влияешь и в какую строну. Если от твоего влияния, как лидера, народ становится счастливей, то это одно.

Но есть и другой вектор влияния. Вот это как раз про Путина.

Возможно, случится чудо, следствие назовет реального заказчика и того осудят.

Но за спиной заказчика всегда будет маячить тень Путина, как маячит эта тень за убитыми Литвиненко, Немцовым и за сбитым MH-17.



Джерело: Эхо Москвы

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