Загадка зниклого «листа Януковича»

Георгій Кунадзе Російський дипломат

Георгій Кунадзе

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цирк з кіньми

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Загадка исчезнувшего «письма Януковича» Путину продолжает занимать пытливые умы «врагов России». Враги пытаются понять, когда именно врали «друзья России» – 4 марта 2014 года, когда с понтом демонстрировали фотокопию исторического «письма» в Совбезе ООН, или сейчас, когда начисто отрицают само его существование. Ответ, по-моему, очевиден: врали всегда.

Никакого «письма Януковича», скорее всего, действительно не было. Была некая бумага, которую пытались выдать за «письмо Януковича». Сам он об этом, возможно, не знал. Или знал, но помалкивал.

Ныне покойный постпред России г-н Чуркин предъявил членам Совбеза простой лист бумаги формата А4 с компьютерным текстом, содержавшим просьбу «использовать Вооруженные силы России для защиты населения Украины». Под текстом имелась некая закорючка, якобы начертанная самим Януковичем. Никаких доказательств аутентичности этого, с позволения сказать, «документа» предложено не было, что с огромной долей вероятности, переходящей в уверенность, позволяет считать его фальшивкой. Какие циничные мерзавцы ее состряпали, понятно. На каких наивных идиотов они при этом рассчитывали – нет. Что, впрочем, не столь важно. Работали в цейтноте, хватались за любую соломинку. Никто в Совбезе ООН «письмо Януковича» всерьез не принял, сегодня о нем мало кто помнит. Фальшивкой больше, фальшивкой меньше – какая, нафиг, разница.

Наблюдать за тем, как изворачиваются «друзья России», пытаясь убедить всех в том, что «письмо» Януковича было совсем не письмом, а всего лишь «заявлением», не скрою, забавно. Президент России, как и постпред России в ООН еще, помнится, говорили о некоем «обращении» Януковича. Чем отличается «письмо» от «заявления» или «обращения», знает только девица Захарова. А я, увольте, не понимаю. Так что «друзья России» врут снова.

В этой связи возникает совсем другой вопрос, ответа на который у меня нет. С какой целью решили реанимировать всю эту забытую историю самопровозглашенные «друзья России»? Для судебного протокола вроде бы рановато. Для спасения международной репутации России – давно поздно. Может таким странным способом они просто пытаются выгородить Януковича? Одним словом, зачем вообще этот цирк с конями?

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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