ГПУ просить США надати дозвіл на допит екс-радника Януковича, - CNN

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ГПУ принаймні 7 разів зверталися до американської влади з проханням дозволити їм викликати Манафорта на допит

ГПУ хоче допитати у справі про корупцію Пола Манафорта - колишнього керівника передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа та екс-радника побіжного президента Віктора Януковича. Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, Україна принаймні сім разів зверталися до американської влади за останні два роки з проханням дозволити їм викликати Манафорта на допит. Листи були направлені в тому числі директору ФБР Джеймсу Комі та чиновникам Департаменту юстиції США. У ГПУ заявили, що американська влада не відреагувала на їх прохання.

Американська влада підтвердила CNN, що запити були отримані, але відмовилися від подальших коментарів.

Нагадаємо, офіційні запити України почалися ще в 2014 році. Україна хоче допитати колишнього радника Трампа у справі про корупцію колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича. Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк вказував, що Манафорту не пред'явлено ніяких звинувачень, проте прокуратура хоче, щоб він дав свідчення для проведення спеціальних розслідувань.

За даними НАБУ, ім'я Манафорта згадується в документах «чорної бухгалтерії» Партії регіонів 22 рази і загальна сума виплат на його ім'я становить понад 12 млн доларів.

Як повідомлялося, дочка колишнього радника Віктора Януковича Пола Манафорта підозрює, що її батько причетний до масових вбивств на Майдані.