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    Доба в АТО минула без втрат для українських бійців

    • Сьогодні, 13:12
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    Українські захисники
    Українські захисники

    Загиблих і поранених у лавах українських військ немає

    Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає. Вчора інтенсивність і кількість обстрілів з боку ворога зменшилася. Однак, незважаючи на досягнуті СЦКК домовленості щодо введення режиму тиші, бойовики продовжували обстріл позицій Збройних сил України», – сказав він.

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    Як повідомлялося, попри встановлений вчора режим тиші підрозділи російсько-терористичних військ продовжили чинити збройні провокації проти сил АТО. Впродовж минулої доби противник 28 разів застосовував зброю проти підрозділів ЗСУ. 

    Нагадаємо також, що бійці Збройних сил України просунулися вперед у так званій сірій зоні на Донбасі в районі Бахмутської траси.

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