Маніпуляції корумпованістю

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приклад відвертої маніпуляції.

Мовою оригіналу

Появилась масса публикаций по итогам опроса аудиторской компании Ernst & Young относительно коррупции и взяточничества. «Украина - на первом месте!», зрада зрадная. И никто не обратил внимания, что это - действительно не исследование, не многоуровневые рейтинги с сотнями факторов. А просто опрос крупных бизнесменов. 88% из которых абсолютно спокойно признали – да, проблема есть, и она серьёзно осложняет бизнес. Более того – они бы и подписи под этим спокойно поставили. И даже примеры бы не постеснялись указать. Потому что у нас (уже) более-менее нормальная страна - никто не боится открыто говорить о проблемах и называть тех, кто нарушил закон. Да, до следующего шага – когда начнут бояться нарушать закон – нам ещё далековато. Но со статусом «развивающейся экономики» нам не стыдно перед международным сообществом: у них-то были столетия на постепенное преодоление тех же самых проблем! Так что да – у нас есть коррупция, мы это открыто признаём и стараемся с ней бороться (и рассчитываем на помощь этого самого сообщества).

Кстати, да - вот в Северной Корее проведите опрос по коррупции, результат точно будет «коррупции у нас нет», потому что они и слова такого не знают. Но зато одна строчка по результатам опроса - и всё, «в Украине ужасающий уровень коррупции, самый высокий в мире».

Ага. Это при том, что у нас половина всех новостных эфиров и ток-шоу посвящены именно коррупции: расследования, разоблачения, обвинения, съёмки дронами, документы, утечки внутренней информации, взломы почты... У нас реально очень громко и публично говорят о коррупции. И в борьбу с ней тем или иным образом вовлечена уже значительная часть населения. Поэтому да - у нас все знают о коррупции, о коррупционерах, о «хлебных» отраслях и должностях, о персоналиях, о рейдах НАБУ... Но давайте не блуждать в дефинициях: это именно масштабная публичная борьба с коррупцией, о которой открыто говорят и обвиняют, не боятся предъявлять претензии.

Или вы действительно готовы признать, что коррупция в России меньше, чем в Италии? Правда? Вы слышали о многих процессах против российских коррупционеров? Там молчат - и именно это отражает рейтинг опроса. Страх и молчание. Круговую поруку.

И, раз уж начали сравнивать: Австрия – 29 позиция (да, та самая, в которой Фирташ и Азиров ну совершенно честно окопались и куда вывели капиталы – и с ними ещё сотни и тысячи российских и украинских коррупционеров). Великобритания – 34 позиция, притом, что там значительная часть элитной недвижимости скуплена российскими и украинскими олигархами точно не за законные деньги, и только сейчас пошли какие-то шевеления в Палате лордов, что вроде как это не слишком хорошо и надо что-то предпринимать. Но бизнесмены Британии и Австрии заявили, что «коррупции у нас нет». И Ernst & Young честно записали – вот, коррупции нет, рейтинг коррумпированности низкий.

Так что, несмотря на вроде бы приличную контору Ernst & Young, пущенная в СМИ волна - всего лишь манипуляция.

Ещё раз, если я для кого-то недостаточно прямо выразился. Текст не о том, что у нас нет коррупции. Он конкретно о том, что данный рейтинг никак не свидетельствует ни о реальных объёмах коррупции, ни о борьбе с ней. И волна в СМИ «зрада, коррупция растёт!» с отсылкой именно к этим цифрам - манипуляция. Всё, о чём свидетельствуют эти цифры, - о коррупции говорят, проблему признают и не считают это нормальным практически все.

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»