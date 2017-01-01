Ігор Ляшенко Видавець

Ігор Ляшенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична підземка

Я пропоную ефективну, дієву і, що важливо, здійсниму в короткий термін транспортну реформу. Суть її - у заголовку. Київське метро має ходити частіше.

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Больше миллиона киевлян ежедневно ездят в метро. И почти всегда – это давка и унижение. Ладно, есть пиковые часы, когда всем надо успеть к 9-00 на работу, а в 18-00 это работу покинуть. Весь мир смирился с тем, что в часы пик надо просто терпеть.

Но в непиковые часы? Почему мы должны испытывать неудобства там, где их может не быть, да и быть не должно? Почему даже в 11 часов вечера поезда ходят переполненные?

Да потому что наши городские власти и руководство КП «Киевский метрополитен« просто жадные. Они экономят и выпускают на линии меньше поездов, чем могли бы и чем надо. Им плевать на удобство и комфорт пассажиров. Они устанавливают интервал движения такой, лишь бы набить вагоны битком. По их мнению, пассажира надо просто увезти, и он будет счастлив. Какой там комфорт, о чем вы говорите…

Между тем, у метро есть определенные нормы загрузки вагонов. В пиковые часы – 5 человек на кв. метр, а в непиковые – 3 человека на кв. метр. Три человека на метр – это возможность каждому стоять, даже не касаясь соседа, не то, чтобы толкаться.

Признано, что в пиковые часы норму эту соблюсти невозможно. Особенно на красной линии. А вот на синей и зеленой резервы, кстати, есть. Киевское метро – одно из мировых лидеров по возможному минимальному интервалу движения поездов. У нас метро может ездить с интервалом в полторы минуты. 90 секунд – практически нигде больше в мире нет интервалов меньше, а в считанных городах есть такие же: в Москве, буквально кое-где в США и Азии на суперсовременных линиях с полностью автоматическим управлением…

Но в обычное непиковое время поезда все же должны ездить чаще и быть свободней. Это легко. Составы есть, техника позволяет. И люди хоть в непиковое время будут ехать, не давясь, как селедки.

Собственно, это обычная мировая практика. В час пик давятся везде, но в остальное время давок быть не должно. У нас же, в отличие от большинства европейских и американских метрополитенов, всегда час пик. Наше метро упорно и с завидной точностью поддерживает частоту движения на уровне плотнейшей заполняемости вагонов, чтобы никто не проехал спокойно. Проехать не в давке можно только в час пик против основного направления движения. Да и то просто потому, что надо же как-то поезда перегонять.

В Киеве одно из самых загруженных метро в Европе. Линий мало, в результате имеющиеся перегружены сверх меры. Новые линии мы построить не в состоянии. Но есть еще вариант, который почему-то не рассматривается – удлинить составы. Сейчас в нашем метро пять вагонов. Например, в Москве таких же вагонов по восемь. В Петербурге и на новой линии в Баку – по семь. В США и Канаде во многих метрополитенах поезда ходят реже, но ни значительно длиннее.

Для этого, конечно, надо поработать – удлинить платформы. На действующей линии – это, безусловно, высокотехнологичная задача. Но в других городах и странах с такой работой справляются. Не знаю, почему этого не делают в Киеве. Вряд ли не умеют – наш метрострой достаточно развит. Скорее власти не хотят проблем. Это длинный проект, выходящий за рамки властной каденции, к чему рисковать и вызывать неудовольствие горожан временными неудобствами? Пусть лучше киевляне подавятся в метро – им привычно.

Джерело: Сегодня

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