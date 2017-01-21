Стрибок цін на приміські маршрутки: влада Київщини хоче пояснень від перевізників

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Маршрутка в Вишневому

Автоперевізників просять обґрунтувати різке здорожчання проїзду

Київська обласна державна адміністрація вимагає від пасажирських автоперевізників Київської області надати обгрунтування здорожчання проїзду.

Про це заявив голова КОДА Олександр Горган, повідомили «Українській правді» в прес-службі облдержадміністрації.

«Необхідно шукати збалансоване рішення, яке врахує потреби мешканців Київської області і перевізників. Державна влада області допоможе знайти компромісне рішення, прийнятне і для перевізників, і для громади», - сказав Горган.

Однак, за його словами, відповідно до чинного законодавства, органи держвлади позбавлені повноважень впливати на ціноутворення тарифів на перевезення пасажирів.

Як відомо, з 15 січня приватні перевізники різко збільшили ціну на проїзд у приміських маршрутках. Так, наприклад, вартість поїздки з Вишневого в Київ зросла з 9 до 12 гривень, з Боярки – до 17 гривень. До того ж, зростання ціни відбулося двічі за місяць.

У Києві від сьогодні проїзд на маршрутках теж подорожчав - на 1 гривню.