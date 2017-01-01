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    Думки вголос

    Платіжки за опалення і квартиру - драйвер економіки

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 08:32
    • Розсилка

    У світі економічної кризи немає. У нас є. В Україні серйозна політична криза, жертвою якого стала і економіка країни.

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    Гройсман радостно говорит о квартальном росте ВВП на 4,7%. Цифра вызывает споры, потому что доверия к словам премьера не много, а еще меньше доверия к украинской статистике. Да и не в этом дело. Даже если такой рост ВВП и есть, то природа его нерадостная: резкое увеличение тарифов на ЖКХ и, особенно, на газ и отопление.

    При этом в ситуации со стагнирующей промышленностью и сокращающимся малым бизнесом в стране на сегодня не так много драйверов для реального роста экономики.

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    И один из них – это именно жилищно-коммунальное хозяйство. Это сектор экономики, где есть гарантированный платежеспособный спрос (пусть и принудительно). Каждый бедный пенсионер сначала идет в банк платить "за квартиру", а уже на оставшиеся крохи – в аптеку за лекарствами и в магазин за едой.

    Недаром за эти деньги идет такая нешуточная борьба. Первым делом бонусы с граждан состригли в пользу государственных и частных монополий: за газ, отопление и электричество. Тарифы подняли даже выше уровня платежеспособности. Далее – малый и  средний бизнес, зарабатывающий на эксплуатации домов (то, что мы называем ЖЭКами). У них всегда есть работа, всегда есть деньги, и это стабильно из года в год. Тарифы могут больше или меньше. В новых домах это сверхприбыльный бизнес, в старых – рентабельность низкая. Но никто не отдаст добровольно и доли этого бизнеса! Недаром коммунальные обслуживающие предприятия (бывшие ЖЭКи) яростно сопротивляются, когда обслуживание берет в свои руки ОСББ.

    А частенько на место старых ЖЭКов приходят хапуги, которые заставляют горожан заключать кабальные договора. Особенно, если это новостройки с более-менее средним качеством жилья.

    В общем, и спрос есть, и исполнители есть. Но каково качество этих услуг!

    Электричество совсем не надежно. И пропадает оно в домах не от экстренных веерных отключений, а от банального порыва проводов, особенно зимой. Отопление есть, но регулировать его можно только в индивидуальном доме, и в большой степени за него приходится постоянно переплачивать.

    А сфера обслуживания домов, за редким исключением, вообще не выдерживает никакой критики.

    В коммунальной инфраструктуре сейчас огромный отложенный спрос. Повышать комфортность и качество жизни надо непременно.

    Даже не дожидаясь конца войны и оккупации, правительство обязано обратить первостепенное внимание на коммунальное хозяйство и жилищные проблемы. Это людям надо, за это они регулярно и первоочередно платят. Эта сфера может стать реальным драйвером экономического роста. Тут есть место для госсубсидий, массовых кредитов, широкого участия малого бизнеса и самозанятых граждан (электриков, сантехников, ремонтников, юристов, бухгалтеров, и т. д.). Как, собственно, и для работы крупного бизнеса.

    Джерело: Сегодня
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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