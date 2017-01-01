Енергетика працює на кишені олігархів, – Віталій Скоцик

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Політик підкреслив, що коштів, які сплачує населення, повинно вистачати на купівлю вугілля в інших країнах, адже це вже закладено в тарифі

Уряд допомагає набити олігархам кишені за формулою «Роттердам +», а до народу застосовує енергетичний шантаж. Цей Кабмін повинен іти у відставку.

Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик в інтерв’ю «Главкому», коментуючи впровадження надзвичайного стану в енергетиці.

Політик підкреслив, що коштів, які сплачує населення, повинно вистачати на купівлю вугілля в інших країнах, адже це вже закладено в тарифі. За останні два роки тарифи на послуги ЖКГ зросли більше ніж утричі.

«У квітні 2016 року НКРЕКП встановила при розрахунку ціни електроенергії вартість вугілля за так званою формулою «Роттердам +», що включала ціну у голландському порту Роттердам плюс вартість доставки вугілля в Україну. Метою цього нововведення було отримання коштів для закупівлі вугілля за кордоном і відмови від постачань з тимчасово окупованих територій. Натомість отримана різниця у вартості осіла у кишенях олігархів, а Україна продовжує закуповувати вугілля з тимчасово окупованих територій», - констатував Віталій Скоцик.

На його думку, уряд, нездатний забезпечити енергетичну безпеку країни, повинен піти у відставку.

«Дійшло вже до того, що прем’єр-міністр відверто шантажує свій народ. Людей поставили перед фактом, що «єдиним засобом» забезпечення тепла у їхніх домівках є вугілля ціною життя українських солдатів. Адже в обмін на вугілля на тимчасово-окуповані території постачаються матеріали подвійного призначення: сталь, будівельні та паливно-мастильні матеріали, які активно використовуються у війні проти України, як і кошти, які отримують терористи в обмін на вугілля», - наголосив лідер Аграрної партії.

Він підкреслив, що план вирішення проблем в енергетиці мусить бути комплексним і в підсумку привести до обґрунтованих тарифів для населення.

«Потрібне прозоре тарифоутворення. Поки що прозорості розрахунків ніхто від Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг не бачив. В енергетичній системі нашої держави досі ніхто не робив енергетичного балансу населених пунктів», - говорить Скоцик.

Щоб надзвичайний стан в енергетиці не тривав вічно, галузь повинна запрацювати прозоро, переконаний він.

«По-перше, ми наполягаємо на прозорості формування тарифів. По-друге, це не може робити комісія, яка не підпорядковується ані Кабміну, ані Верховній Раді. По-третє, треба, щоб регіони мали можливість купувати електроенергію та інші енергоносії там, де вважатимуть за потрібне, і самостійно формувати цінову політику», - підсумував політик.

Нагадаємо, у складі Аграрної партії створено 25 галузевих рад, що об’єднують фахівців, які напрацьовують програми реформ у кожній із галузей – від промисловості до культури. Серед них – Енергетична рада, що фахово оцінює політику влади у сфері енергетики та пропонує оптимальні способи вирішення проблем.