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    У рейтингу економічної свободи Україна потрапила до «депресивних економік»

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    Падіння України в рейтингу економічної свободи
    Падіння України в рейтингу економічної свободи

    Україна опустилася з 162-го на 166 місце в рейтингу економічної свободи

    У новому щорічному рейтингу країн за рівнем економічної свободи Україна опустилася з 162-го на 166 місце. Такі дані рейтингу дослідницької організації Heritage Foundation.

    В рейтингу аналізувалися показники 180 країн. При цьому Україна потрапила в розділ «Депресивні економіки світу».

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    У трійку лідерів рейтингу цього року увійшли: Гонконг, Сінгапур і Нова Зеландія.

    Четверте і п'яте місця посіли Швейцарія та Австралія.

    Крім того, Білорусь піднялася зі 157-го на 104 місце, а Росія - з 153-го місця на 114-те.

    Замикають рейтинг Куба, Венесуела і Північна Корея.

    Нагадаємо, у 2016 році в міжнародному рейтингу податкових систем Paying Taxes Україна розташувалася між Болгарією і Барбадосом і посіла 84 місце. При цьому рейтинг податкових систем включав показники 190 країн світу.

    Джерело: zn,ua
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