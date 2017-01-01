У рейтингу економічної свободи Україна потрапила до «депресивних економік»
- Сьогодні, 16:29
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Україна опустилася з 162-го на 166 місце в рейтингу економічної свободи
У новому щорічному рейтингу країн за рівнем економічної свободи Україна опустилася з 162-го на 166 місце. Такі дані рейтингу дослідницької організації Heritage Foundation.
В рейтингу аналізувалися показники 180 країн. При цьому Україна потрапила в розділ «Депресивні економіки світу».
У трійку лідерів рейтингу цього року увійшли: Гонконг, Сінгапур і Нова Зеландія.
Четверте і п'яте місця посіли Швейцарія та Австралія.
Крім того, Білорусь піднялася зі 157-го на 104 місце, а Росія - з 153-го місця на 114-те.
Замикають рейтинг Куба, Венесуела і Північна Корея.
Нагадаємо, у 2016 році в міжнародному рейтингу податкових систем Paying Taxes Україна розташувалася між Болгарією і Барбадосом і посіла 84 місце. При цьому рейтинг податкових систем включав показники 190 країн світу.