Путін буде воювати проти України до останнього долара

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про троянського коня в Україні

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Наполеону приписывают такие слова: «Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги». Для ведения современных кремлевских «гибридных войн» тоже, прежде всего, нужны деньги, которые необходимо ввезти на территорию противника и там легализовать. В такой войне агрессор вначале вводит в страну «троянского коня», то есть материальную базу агрессии, а потом опираясь на нее захватывает политическую власть. Собственность и капиталы людей Путина – как паразит, который проникает в организм страны-противника, разрушает его «иммунную систему» и подчиняет ее себе.

Любая подрывная деятельность: подкуп элиты, вмешательство в выборы, вербовка агентов влияния, провокация массовых беспорядков и т.д. – требует больших легальных средств внутри страны, против которой ведется «гибридная агрессия». Для этого нужна «крыша» в виде собственного «законного» бизнеса. Пока в Украине она работает на путинские интересы тайно. А потом “в день X” в офисах коммерческих компаний, принадлежащих кремлевским агентам, откроются окошки, из которых новым «титушкам» будут раздаваться деньги, чтобы они нападали на сторонников украинской независимости.

Сейчас в Украине очень много разговоров о том допускать или не допускать российскую певицу на Евровидение. Говорят, она под санкциями. Но, почему-то, ничего не слышно о персональных санкциях против путинских олигархов, многие из которых прекрасно чувствуют себя в Киеве. Вот, например, небезызвестный Александр Бабаков, теснейшим образом связанный с Кремлем бизнесмен и политик, находящийся под санкциями ЕС. В Украине у него все хорошо, он только расширяет свой многопрофильный бизнес. Бабаков вместе с двумя другими пропутинскими бизнесменами, Михаилом Воеводиным и Евгением Гинером контролируют 10 основных облэнерго Украины. Ему принадлежит также множество торговых центров и гостиниц, в том числе та рядом с которой был убит Вороненков. Более того, Бабаков расширяет свой украинский бизнес. Недавно власти позволили ему полностью выкупить «Черновцыоблэнерго».

Бабаков не просто бывший депутат и вице-спикер Госдумы от ЕР, голосовавший за аннексию Крыма. Он – «специальный представитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом». То есть, если перевести с пропагандистского языка на русский, он – официальный уполномоченный Кремля по манипуляции русскоговорящими гражданами разных стран в интересах путинского режима. Естественно этот «троянский конь» будет делать все, чтобы помочь кремлевским хозяевам в войне против Украины. Его собственность и финансовые ресурсы (как и других российских олигархов) – бомба замедленного действия под независимостью страны.

Певица-инвалид угрожает национальной безопасности Украины, а путинский агент-олигарх, владеющий стратегическими предприятиями, – нет? Кажется, очевидный абсурд. Почему ему следует руководство страны? Марксист скажет: для украинской олигархии классовая близость важней национальных интересов – олигарх олигарху глаз не выклюет. Логично. Но есть и более простое объяснение: Бабаков регулярно заносит очень большие деньги представителям правящей элиты, чтобы они не трогали его бизнес.

Украинские власти не понимают, что, позволяя таким как Бабаков хозяйничать в своей стране, не только предают ее интересы, но и рубят сук, на котором сидят. Путинские «маркитанты гибридной войны» будут воевать против Украины до последнего доллара. А если победа будет за Кремлем, он отдаст своим верным бойцам-олигархам в награду всю украинскую экономику, по обычной своей рейдерской привычке, отобрав самые лакомые куски у местной элиты.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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