Нове життя після Нового року так і не почалася

Зоя Казанжи Громадський діяч

Зоя Казанжи

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олів'є доїли, ялинку винесли, блискучий папір від дідморозівський подарунків акуратно склали - було шкода викидати красу.

Мовою оригіналу

Она немного устала от затянувшихся каникул, он устал от её усталости. В понедельник торопились на свои работы. Он дважды возвращался. Сначала забыл ключи от машины, а потом флешку с важными файлами.

Она докрашивала ресницы в ванной, презрительно фыркнула и сама себе скорчила рожицу в зеркало. Закончила, проверила, всё ли в квартире выключено – и сбежала по ступенькам, не дожидаясь лифта.

Она в хорошей форме. Три раза в неделю тренажёрный зал, раз в неделю сауна и массаж, каждый день правильное питание и достаточное количество питья. Единственное, с чем пока не удаётся справиться, так это с накопленным раздражением. Наверное, придётся ещё и на йогу записаться. Может, эти самурайские методики хоть немного снимут напряжение, от которого её голова стискивается железными обручами и тысячи маленьких барабанных палочек упорно начинают стучать в самый мозг.

Он заехал на автозаправочную станцию, привычно пошутил, расплачиваясь на кассе. Девушка-оператор его знала, улыбнулась в ответ. Он решил выпить кофе - 10 минут ничего не решают. Лениво смотрел в окно, на сверкающий снег, грел пальцы об картонный стаканчик, мысли хаотично блуждали в голове – ни о чём конкретном думать не хотелось.

Она вдруг вспомнила, что впервые за последние лет десять ей на новогодние праздники не позвонил старый друг – первая любовь. Или не первая. Просто школьная любовь. Обычно звонил всегда. Как правило, из разных телефонных номеров. Вечно менял или терял телефоны.

Она набрала последний номер, который был у неё записан. Абонент вне зоны. Ничего необычного. Он всегда был вне – вне правил, приличий, традиций, прогнозов… Поэтому, собственно, у них ничего и не вышло. Но он звонил, да.

Она набрала ещё раз. Бесполезно. Как она забыла о нём? Впрочем, а почему она должна помнить? У неё своя жизнь. Достаточно неинтересная и тоскливая. Зато правила, приличия и традиция соблюдаются. А чтобы окончательно не свихнуться, она запишется на йогу. И, возможно, на курсы живописи. Психиатры говорят, что те, кто после фитнеса, йоги и живописи, те быстрее приходят в себя в случае чего. Последнюю фразу произнесла вслух и сама себе улыбнулась. Вроде никто не услышал и не заметил.

Он зашёл в офис. Всё было, как всегда. Предсказуемость успокаивала и помогала на несколько часов окунуться с головой в рабочий ритм, почувствовать себя важным, нужным и востребованным. А вечером они с коллегами обязательно отметят начало нового рабочего года. И, возможно, он вызовет такси, а своё авто оставит на офисной парковке. И пусть она дома шипит и воротит нос от приятного запаха дорогого виски. Она всё время шипит и цепляется. Он привык.

Вечером они разругаются в хлам. Когда он выпивает, у него в голосе появляется фальцет. Этот фальцет её бесит больше, чем всё остальное вместе взятое.

Он возьмёт одеяло и уйдёт спать в ту комнату, которую они когда-то планировали сделать детской. Она выйдет курить на балкон. И будет кутаться в плед, ощущая ледяной холод.

А на йогу надо обязательно записаться. Когда будет совсем невмоготу, можно стать на голову.

Джерело: блог Зої Казанжи

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